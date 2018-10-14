DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na avukat Cihan AydÄ±n seÃ§ildi

FotoÄŸraf: MA

DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na avukat Cihan AydÄ±n seÃ§ildi

    • 14 Ekim 2018 22:06

    DiyarbakÄ±r Barosunun 46. Genel Kurulu sona erdi. SeÃ§imi kazanan Avukat Cihan AydÄ±n baronun yeni baÅŸkanÄ± oldu.

    DiyarbakÄ±r Barosu’nun dün KayapÄ±nar Belediyesi Cegerxwin Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda  baÅŸlayan 46’ncÄ± OlaÄŸan Genel Kurulu, yeni yönetimin belirlenmesi için avukatlarÄ±n oy kullanma iÅŸlemi sona erdi. SandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±yla birlikte yapÄ±lan oy sayÄ±mÄ± sonucuna göre, DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na avukat Cihan AydÄ±n seçildi. (DiyarbakÄ±r/MA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 22:10
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