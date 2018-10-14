'Kendilerine ÅŸatafat, halka tasarruf'

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± temsil ve aÄŸÄ±rlamaya 9 ayda 157 bin lira harcadÄ±.

Buse VURDU

Ankara

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu’nun bakanlÄ±klarÄ±n temsil ve aÄŸÄ±rlama harcamalarÄ±na iliÅŸkin soru önergesine UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan cevap geldi. AçÄ±klanan tabloya göre yalnÄ±zca UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n temsil harcamalarÄ± 2018’in ilk 9 ayÄ±nda 157 bin lirayÄ± aÅŸtÄ±. HarcamalarÄ± Evrensel’e deÄŸerlendiren CHP’li TanrÄ±kulu, “Bildirilen bu rakamlar kamunun özellikle de bakanlÄ±klarÄ±n tasarruf konusunda hiçbir özen göstermedikleri ve bütün yükü emekçilerin, yoksullarÄ±n sÄ±rtÄ±na yüklemek istediklerinin açÄ±k kanÄ±tÄ±” dedi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu’nun 2016-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda temsil ve aÄŸÄ±rlama harcamalarÄ±nÄ±n miktarÄ± ve BakanlÄ±klara göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na iliÅŸkin UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi soru önergesi cevaplandÄ±. Cevapta, yalnÄ±zca UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n temsil, aÄŸÄ±rlama, tören ve tanÄ±tÄ±m giderlerine yer verildi. BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan tabloya göre 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 9 ayÄ±na kadarki süreçte temsil ve aÄŸÄ±rlama harcamalarÄ± 572 bin 673 lirayÄ± buldu. Tabloya göre 2016 yÄ±lÄ±nda 197 bin 350 lira, 2017 yÄ±lÄ±nda 218 bin 307 lira, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 9 ayÄ±nda ise 157 bin 16 lira bu giderler için kullanÄ±ldÄ±.

ÅžATAFATTAN ‘TASARRUF’ YOK

CHP’li TanrÄ±kulu, Türkiye’nin aÄŸÄ±r bir ekonomik krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± bir dönemde yalnÄ±zca tek bir bakanlÄ±ÄŸÄ±n temsil giderlerinin bu boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n “itibardan tasarruf edilmediÄŸinin” açÄ±k bir göstergesi olduÄŸunu ifade etti. Ä°ktidarÄ±n “tasarruf” söylemlerine karÅŸÄ±n ÅŸatafat ve gösteriÅŸten vazgeçmediÄŸini belirten TanrÄ±kulu, “Bildirilen bu rakamlar kamunun özellikle de bakanlÄ±klarÄ±n tasarruf konusunda hiçbir özen göstermedikleri ve bütün yükü de emekçilerin, yoksullarÄ±n sÄ±rtÄ±na yüklemek istediklerinin açÄ±k kanÄ±tÄ±. Tek bir bakanlÄ±ÄŸÄ±n bu kadar temsil giderinin olmasÄ± kamu kaynaklarÄ±nÄ± nasÄ±l kendi yararlarÄ±na kullandÄ±klarÄ±nÄ±n da çok açÄ±k bir göstergesi...” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 21:54

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