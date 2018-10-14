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FotoÄŸraf: AA
Belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n oÄŸlu silahla yaralandÄ±
14 Ekim 2018 21:27
KÄ±rÄ±kkale'nin YahÅŸihan ilÃ§e Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Sungur'un oÄŸlu silahla yaralandÄ±.
KÄ±rÄ±kkale YahÅŸihan Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Sungur'un oÄŸlu silahla yaralandÄ±. AlÄ±nan bilgiye göre, BaÅŸkan Sungur'un oÄŸlu Metin Sungur (26), Yenimahalle TOKÄ° giriÅŸinde kendi aracÄ±nÄ±n içerisinde 2 arkadaÅŸÄ±yla birlikte oturduÄŸu sÄ±rada baÅŸÄ±ndan silahla vuruldu.
AÄŸÄ±r yaralanan Sungur'u, arkadaÅŸlarÄ± baÅŸka bir araçla Yüksek Ä°htisas Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. Sungur'un, hayati tehlikesinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Polis ekipleri aracÄ±n bulunduÄŸu sokakta güvenlik önlemi alarak, inceleme baÅŸlattÄ±. (KÄ±rÄ±kkale/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 21:43
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