TÃ¼rkiye Rusyaâ€™ya 2-0 maÄŸlup oldu

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup 3'Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda Rusyaâ€™yla karÅŸÄ±laÅŸan TÃ¼rkiye, sahadan 2-0â€™lÄ±k maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup 3'üncü maçÄ±nda Türkiye, deplasmanda Rusya'ya 2-0 maÄŸlup oldu. Ev sahibi Rusya'ya galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Neustadter ve 78'inci dakikada Cheryshev kaydetti. Bu sonucun ardÄ±ndan Rusya puanÄ±nÄ± 7'ye yükseltirken, Türkiye 3 puanda kaldÄ±.

MaçÄ±n önemli anlarÄ±:

17'nci dakikada Rusya tehlikeli geldi. SaÄŸ kanattan geliÅŸen atakta Fernandes ortaladÄ±. Arka direkteki Dzyuba'nÄ±n kafa vuruÅŸu kaleci Sinan Bolat'ta kaldÄ±.

20'inci dakikada kullanÄ±lan kornerde top Dzhikia'nÄ±n önünde kaldÄ±. Bu oyuncunun vuruÅŸunda top direkten döndü. Dönen topta Neustadter meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gönderdi: 1-0.

36'ncÄ± dakikada OÄŸuzhan'Ä±n pasÄ±yla ceza sahasÄ± içerisinde topla buluÅŸan Mahmut'un ÅŸutu farklÄ± ÅŸekilde auta gitti.

45'inci dakikada Okay'Ä±n uzak mesafeden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸ kalenin üstünden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± Rusya'nÄ±n 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle sona erdi.

56'ncÄ± dakikada hÄ±zlÄ± geliÅŸen Rusya ataÄŸÄ±nda Ionov'un ortasÄ±nda Dzyuba'nÄ±n kafa vuruÅŸu az farkla auta gitti.

61'inci dakikada Zeki Çelik'in saÄŸ kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada top Neustadter'den sekip Cenk'in önüne düÅŸtü. Cenk'in vuruÅŸunda top kaleci Guilherme'de kaldÄ±.

62'nci dakikada Hakan ÇalhanoÄŸlu'nun uzak mesafeden ÅŸutu auta gitti.

66'ncÄ± dakikada Hakan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta top sol kanada açÄ±ldÄ±. ÇaÄŸlar'Ä±n ortasÄ±nda Rusya savunmasÄ±na çarpan topu kaleci Guilherme topu sonda çelmeyi baÅŸardÄ±.

78'inci dakikada Rusya farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. Kaleci Guilherme'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± atakta Golovin çizgiden içeri çevirdi. Cheryshev'in geliÅŸine yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸ aÄŸlara gitti.

83'üncü dakikada Cenk Tosun'un sol ayaÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸ kaleci Guilherme'de kaldÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸka gol olmadÄ± ve Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 maÄŸlup oldu.

RUSYA VE TÜRKÄ°YE'DEN UEFA'NIN 'EQUALGAME' KAMPANYASINA DESTEK

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü maçÄ±nda Türkiye deplasmanda Rusya'nÄ±n konuÄŸu oldu. Mücadele öncesinde iki ülke UEFA'nÄ±n ‘EqualGame’ kampanyasÄ±na destek verdi. Bu kapsamda seremoniye çÄ±kan oyuncularÄ±n tamamÄ±nda '#EqualGame' hashtagini taÅŸÄ±yan bir levha bulundu. Daha sonra takÄ±m fotoÄŸraflarÄ± çekilirken yine bu levhalara dikkat çekildi. TakÄ±m fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki ülke oyuncularÄ± ve hakemlerle birlikte karma fotoÄŸraf çekimi yapÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 21:27

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