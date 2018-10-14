Bavyera seÃ§imlerinde CSU ve SPD kaybetti, YeÅŸiller ve AfD kazandÄ±

Almanyaâ€™nÄ±n Bavyera eyaletinde yapÄ±lan parlamento seÃ§imlerinde Merkelâ€™in genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± CDUâ€™nun kardeÅŸ partisi CSU hezimete uÄŸradÄ±.

Almanya’nÄ±n Bavyera eyaletinde yapÄ±lan parlamento seçimlerinde uzun yÄ±llardÄ±r bu eyalette iktidarÄ± tek baÅŸÄ±nda elinde tutan, Angela Merkel’in genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± HÄ±rsitiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin kardeÅŸ partisi HÄ±ristiyan Sosyal Birlik (CSU) hezimete uÄŸradÄ±.

Kesin olmayan sonuçlara göre, beÅŸ yÄ±l önce yapÄ±lan seçimlerde yüzde 47 iÅŸe tek baÅŸÄ±na eyalet hükümetini kuran CSU bu kez ancak yüzde 35,6 oy aldÄ±. Yüzde 12,1 oy kaybÄ± anlamÄ±na gelen bu sonuca göre CSU’nun tek baÅŸÄ±na hükümet kurmasÄ± mümkün deÄŸil.

SPD’NÄ°N HEZÄ°METÄ°

Seçimlerin bir diÄŸer büyük kaybedeni ise mecliste ana muhalefet rolü oynayan SPD oldu. Geçen seçimlere göre yüzde 10,9 daha az oy alan SPD bu kez ancak yüzde 9.7 alabildi. SPD yönetimi sonuçlarÄ± aÄŸÄ±r bir yenilgi olarak deÄŸerlendirdi.

YEÅžÄ°LLER YÜZDE 18,3

Seçimlerin kazananÄ± ise YeÅŸiller Partisi ile Ä±rkçÄ± Almanya için Alternatif (AfD) partisi oldu. Geçen seçimlere göre oyunu 9,7 artÄ±rarak yüzde 18,3’e çÄ±karan YeÅŸiller ikinci büyük parti konuma geldi.

Daha önce mecliste temsil edilmeyen Ä±rkçÄ± AfD ise yüzde 11,9 ile eyalet parlamentosuna girdi. AfD böylece Almanya’nÄ±n 14 eyaletinde temsil edilmiÅŸ oldu. AfD’nin daha fazla oy almasÄ± bekleniyordu.

BeÅŸ yÄ±l önce yüzde 5 barajÄ±nÄ± aÅŸmayarak meclis dÄ±ÅŸÄ±nda kalan FDP yüzde 5,1 ile yeniden yeni parlamentoda yer alÄ±rken muhafazakar çizgideki Hür Seçmenler (FW) grubu da oylarÄ±nÄ± yüzde 2,6 artÄ±rarak yüzde 11,6 oy aldÄ±.

Kamuoyu yoklamalarÄ±nda barajÄ± aÅŸmasÄ±na ÅŸans verilmeyen Sol Parti de oylarÄ±nÄ± yüzde 1,2 artÄ±rarak 3,2’ye çÄ±karÄ±rken, 200 sandalyeli yeni meclisin dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±.

CSU-FW KOALÄ°SYONU MU?

Eyalet BaÅŸbakanÄ± Markus Söder, sonuçlanÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan sonra ARD televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sonuçlarÄ±n kendileri için aÄŸÄ±r bir yenilgi olduÄŸunu söylerken, hükümeti kurma yetkisinin ise kendisinde olduÄŸunu belirtti. Yeni hükümetin büyük bir olasÄ±lÄ±kla Söder baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Hür Seçmenler ile birlikte kurulmasÄ± bekleniyor.

SEEHOFER’Ä°N DÜÅžMANCA POLÄ°TKASI KAYBETTÄ°

CSU’da yenilginin faturasÄ±nÄ±n asÄ±l olarak partinin baÅŸkanÄ± Horst Seehofer’e çÄ±karÄ±lmasÄ± bekleniyor. Göçmenlere ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± düÅŸmanca bir politika izleyen Seehofer’in özellikle parti tabanÄ±nda HÄ±ristiyan seçmenlerin bir kÄ±smÄ±nÄ± YeÅŸiller’e kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yönünde deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±. Ä°lk analizlere göre CSU, insancÄ±l bir sÄ±ÄŸÄ±nma politikasÄ± savunan, liberal özgürlüklerin korunmasÄ±nÄ± isteyen YeÅŸiller’e 200 bin oy kaptÄ±rdÄ±. Daha radikal bir sÄ±ÄŸÄ±nma politikasÄ±nÄ±n izlenmesini isteyen yine yaklaÅŸÄ±k 200 bin CSU seçmeni de AfD’ye oy verdi. Seçimlerin en büyük kaybedenlerinden olan SPD de oylarÄ±nÄ± asÄ±l olarak YeÅŸiller’e kaptÄ±rdÄ±.

Bavyera’daki sonuçlarÄ±n ülke genelinde yarattÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmanÄ±n aynÄ± zamanda Federal Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunda oturan Horst Seehofer’e yönelmesi de bekleniyor. Seehofer, pek çok kez açÄ±ktan Merkel’in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±nÄ± eleÅŸtirmiÅŸti. (Köln/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 21:00

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