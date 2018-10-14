CHPâ€™li GÃ¼lizar BiÃ§er Karacaâ€™dan Menemen iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±: KatliamÄ± durdurun

CHPâ€™li GÃ¼lizar BiÃ§er Karaca, kalker ocaklarÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele veren Ä°zmir Menemenlileri ziyaret etti.

Ä°zmir’in Menemen ilçesine baÄŸlÄ± kÄ±rsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakÄ±n ormanlÄ±k alanda 85 bin 990 metrekarede kurulacak kalker ocaÄŸÄ± ve kÄ±rma eleme tesisi projesine karÅŸÄ± çÄ±kan Menemenlilerle dayanÄ±ÅŸmak için CHP DoÄŸa HaklarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gülizar Biçer Karaca ve beraberindeki heyet ilçedeydi. Karaca, doÄŸa katliamÄ±n durdurulmasÄ± için yetkililere çaÄŸrÄ±da bulundu.

CHP Ä°zmir Milletvekilleri Sevda Erdan KÄ±lÄ±ç, Bedri Serter, Murat Bakan ile Menemen Belediye BaÅŸkanÄ± Tahir Åžahin ve CHP Menemen Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hürol Taklak’Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da Menemenlilere seslenen CHP DoÄŸa HaklarÄ±ndan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca mahkemenin aÄŸaç katliamÄ±nÄ± durdurmak için 4 aydÄ±r bilirkiÅŸi raporunun beklemesini eleÅŸtirdi.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi’nin sulama projesinin ÇED sürecinin 10 yÄ±ldÄ±r sonlandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Biçer Karaca, taÅŸ ocaÄŸÄ± projesi için yargÄ± kararÄ±nÄ± hiçe sayarak 1 ay içinde verilen ikinci “ÇED gerekli deÄŸildir” kararÄ±na sert tepki gösterdi:

“Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyemiz yöre halkÄ±nÄ±n sulama ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için bir baraj yapmak istiyor ama ÇED süreci bir türlü sonlandÄ±rÄ±lmÄ±yor. Burada yaÅŸayan ve yaÅŸamÄ±nÄ± tarÄ±mdan saÄŸlayan yöre halkÄ±nÄ±n sulama gibi hayati bir ihtiyacÄ±nÄ± giderecek sulama projesinin ÇED süreci 10 yÄ±ldÄ±r sonlandÄ±rÄ±lmazken, bir firmanÄ±n taÅŸ ocaÄŸÄ± projesine ÇED gerekli deÄŸildir raporu verilebiliyor.”

‘HALKA RAÄžMEN BU PROJEYÄ° YAPAMAZLAR’

Ä°lçe belediye meclisinin AKP ve MHPli üyelerinin düzenlenen toplantÄ±ya katÄ±larak taÅŸ ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± mücadeleye destek vermesinin önemli olduÄŸunu söyleyen Biçer Karaca, “Bu birlik beraberlik devam ettiÄŸi sürece sizi birbirinize düÅŸürmek için vaatlerde bulunup, direniÅŸinizi kÄ±rmaya çalÄ±ÅŸacaklar. Hiçbir vaat, doÄŸamÄ±zÄ±n yok edilmesinin, aÄŸaçlarÄ±n kesilmesinin ve yaÅŸanacak bir Türkiye hayalinden vazgeçmemizin gerekçesi olamaz” dedi.

Bölgede 40 tür sebze ve 20 tür meyve yetiÅŸtiÄŸini, taÅŸ ocaÄŸÄ±nÄ±n faaliyete geçmesiyle patlatmalar ve malzeme nakliyesi sÄ±rasÄ±nda tarlalara, bahçelere taÅŸÄ±nacak yoÄŸun miktarda tozun buradaki ekolojik dengeye ve su kaynaklarÄ±na ciddi zarar vereceÄŸini söyleyen Biçer Karaca Menemenlilere her zaman yanlarÄ±nda olacaklarÄ±nÄ±n sözünü verdi.

‘HÄ°ÇBÄ°R RANT ORMANLARIMIZDAN DAHA DEÄžERLÄ° DEÄžÄ°L’

YaklaÅŸÄ±k 200 yÄ±llÄ±k çam aÄŸaçlarÄ±nÄ±n kesildiÄŸi alanÄ± ziyaret eden Biçer Karaca, açÄ±klamalarÄ±na ÅŸöyle devam etti:

“Bu alana ruhsat veren Ä°zmir Valisi, buna göz yumanlar, siz ömrü hayatÄ±nÄ±zda böyle bir aÄŸaç diktiniz mi? 200 yÄ±lda meydana gelen bu aÄŸacÄ± bu ÅŸekilde katlederken vicdanlarÄ±nÄ±z hiç sÄ±zlamadÄ± mÄ±? Sizden bir tek ÅŸey istiyoruz. Ä°klimin giderek kuraklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ülkemizin bu doÄŸal güzelliklerine, yaÅŸam alanlarÄ±na, oksijenine, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n can damarÄ± olan ormanlarÄ±mÄ±za lütfen artÄ±k kÄ±ymayÄ±n. Hiçbir rant, menfaat ve çÄ±kar bu ormanlardan, ülkemizin geleceÄŸinden, doÄŸasÄ±ndan ve yaÅŸam alanlarÄ±mÄ±zdan daha deÄŸerli deÄŸildir. DuyarlÄ± olun. VicdanlarÄ±nÄ±za sesleniyorum. Lütfen bu kÄ±yÄ±ma artÄ±k ‘Dur’ deyin. Hem Kaymakama hem de Valiye buradan çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum; gelsinler bu manzarayÄ± görsünler, eÄŸer vicdanlarÄ± sÄ±zlamadÄ±ysa o zaman ben insanlÄ±klarÄ±ndan da ÅŸüphe edeceÄŸim. Bir an önce bu kÄ±yÄ±m durdurulsun.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 20:14

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