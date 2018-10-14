Fasâ€™ta binlerce kiÅŸi â€˜yolsuzlukla mÃ¼cadeleâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

Fasâ€™Ä±n Kazablanka kentinde binlerce kiÅŸi yolsuzluk ve rÃ¼ÅŸvetle mÃ¼cadele edilmesini istedi.

Fas'Ä±n Kazablanka kentinde düzenlenen gösteride, yolsuzluk ve rüÅŸvetle mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Fas Kamu MalÄ±nÄ± Koruma DerneÄŸinin çaÄŸrÄ±sÄ±yla En-Nasr MeydanÄ±'nda bir araya gelen yüzlerce eylemci, yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸanlarÄ±n hesaba çekilmesini talep eden sloganlar attÄ±. Eylemde ‘YolsuzluÄŸa, kamu malÄ±nÄ± yaÄŸmalamaya son verin’ yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±ndÄ±.

Fas Kamu MalÄ±nÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Muhammed el-Galusi, “Bu eylem rüÅŸvet ve yolsuzlukla mücadele için yapÄ±lan toplu bir çaÄŸrÄ±dÄ±r” dedi.

Yolsuzluk ve kamu malÄ±nÄ±n yaÄŸmalanmasÄ±nÄ±n kalkÄ±nma ve demokrasi önünde gerçek bir engel oluÅŸturduÄŸunu belirten Galusi, hükümetin rüÅŸvet ve yolsuzlukla mücadele için irade gösterememesini eleÅŸtirdi.

Fas BaÅŸbakanÄ± Sadeddin el-Osmani, geçen ay yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülkesinin yolsuzluk nedeniyle modern ve donanÄ±mlÄ± 150 hastane inÅŸa etme imkanÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtmiÅŸti.

Fas'ta yolsuzlukla etkin mücadele için 21 Eylül 2017'de Bakanlar Kurulu kararÄ±yla “Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komitesi” oluÅŸturulmasÄ± yönünde bir kararname imzalanmÄ±ÅŸ ve yolsuzlukla mücadele stratejisi için 200 milyon dolar bütçe ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (Rabat/AA)

Fasâ€™ta hÃ¼kÃ¼mete Ã¶fke bÃ¼yÃ¼yor

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 19:43

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