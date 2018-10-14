Numan KurtulmuÅŸâ€™tan IMF aÃ§Ä±klamasÄ±

AKP Genel BaÅŸkan Vekili Numan KurtulmuÅŸ: Bir daha TÃ¼rkiye, IMF'nin kapÄ±sÄ±na gitmeyecek.

EskiÅŸehir'de 'AKP Ä°l TeÅŸkilatÄ± GeniÅŸletilmiÅŸ DanÄ±ÅŸma Meclisi ToplantÄ±sÄ±' gerçekleÅŸtirildi. Otelde düzenlenen toplantÄ±da konuÅŸan AKP Genel BaÅŸkan Vekili ve Ä°stanbul Milletvekili Numan KurtulmuÅŸ, ekonomik kriz ve IMF’ye iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Türkiye'nin bir daha IMF'nin kapÄ±sÄ±na gitmeyeceÄŸini iddia eden KurtulmuÅŸ, “Birileri Türkiye'nin yakÄ±n zamanda IMF'nin kapÄ±sÄ±na tekrar gitmesini isteyecekler. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yavaÅŸ yavaÅŸ yazÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Ä°çeride de kafasÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dakiler gibi çalÄ±ÅŸanlar söylemeye, mÄ±rÄ±ldanmaya baÅŸladÄ±. Hiç heveslenmesinler. Çok açÄ±k söylüyoruz; bir daha Türkiye, IMF'nin kapÄ±sÄ±na gitmeyecek, IMF'ye muhtaç olmayacaktÄ±r” dedi.

'BU MÄ°LLET CHP'YÄ° SÄ°TTÄ°NSENE Ä°KTÄ°DARA GETÄ°RMEZ'

KonuÅŸmasÄ±nda CHP'ye de yüklenen KurtulmuÅŸ, “Biz halka güvenen bir partiyiz. YukarÄ±dan, tepeden inme, halka tepeden bakan bir parti deÄŸiliz. Bu millet yanlÄ±ÅŸ yapmaz. Bu millet yanlÄ±ÅŸ yapsa da bir müddet sonra o yanlÄ±ÅŸÄ± düzeltir. Bu millet yanlÄ±ÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ± için de kusura bakmasÄ±nlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni sittinsene bu memlekette iktidara getirmez” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 19:38

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