Tramvay hattÄ± bakÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda yaralanan iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

Kayseriâ€™de tramvay bakÄ±mÄ± yaparken bir aracÄ±n Ã§arpmasÄ±yla yaralanan iÅŸÃ§i Mehmet SaÄŸlam tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kayseri’de raylÄ± sistem hattÄ±nda çalÄ±ÅŸken tramvay bakÄ±m ve yük taÅŸÄ±ma aracÄ±nÄ±n çarptÄ±ÄŸÄ± iÅŸçi Mehmet SaÄŸlam (54), tedavi gördüÄŸü hastanede bir hafta sürdürdüÄŸü yaÅŸam mücadelesini kaybetti.

Kayseri’de geçtiÄŸimiz hafta pazar günü meydana gelen kazada raylÄ± sistem hattÄ±nÄ±n bakÄ±m onarÄ±m iÅŸinde çalÄ±ÅŸan Mehmet SaÄŸlam’a tramvay bakÄ±m ve yük taÅŸÄ±ma aracÄ± çarptÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan SaÄŸlam, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) TÄ±p Fakültesi’nde yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlam, bir hafta süren yaÅŸam mücadelesini kaybetti. 4 çocuk babasÄ± SaÄŸlam, PÄ±narbaÅŸÄ± YukarÄ± Karagöz Mahallesi’nde bugün son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Aile yakÄ±nlarÄ±, kazanÄ±n Tuna KavÅŸaÄŸÄ±ndaki tramvay hattÄ±nda meydana geldiÄŸini belirttiler. SaÄŸlam’Ä±n gece 3 ile 5 saatleri arasÄ±nda hat üzerinde bakÄ±m, onarÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan ekipte görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten aile yakÄ±nlarÄ±, “Gece çalÄ±ÅŸma yapÄ±lan saatlerde bakÄ±m ve yük taÅŸÄ±ma denilen raylÄ± araç geliyor. Mehmet SaÄŸlam, aracÄ±n geçiÅŸini bir süre bekliyor ve araç geçtikten sonra yeniden iÅŸini yapmaya devam ediyor. Ancak geçen araç bir süre sonra geri geliyor, aracÄ± fark edemeyince bakÄ±m aracÄ± SaÄŸlam’a çarpÄ±yor. GeçtiÄŸimiz hafta Pazar gününden bugüne yoÄŸun bakÄ±mda tedavisi sürüyordu. Ne yazÄ±k ki yaÅŸam mücadelesini kaybetti” dediler. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 19:33

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