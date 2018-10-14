CHP Bursa Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda arbede

CHPâ€™de disipline sevk edilen iki kiÅŸi savunmalarÄ±nÄ± vermek iÃ§in geldikleri Bursa Ä°l baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmak isteyince arbede yaÅŸandÄ±.

Bursa’da CHP’den ihraç edilmek üzere disipline verilen Ali UluÅŸahin ile Sara MÄ±zrak, savunma dilekçelerini vermek için geldikleri CHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda izinsiz basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapmak isteyince arbede çÄ±ktÄ±.

Parti binasÄ±na gelen Ä°l BaÅŸkanÄ± Hüseyin AkkuÅŸ Ali UluÅŸahin ve Sara MÄ±zrak’a “BurayÄ± terk edin. Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’ndan çÄ±kÄ±n” diye baÄŸÄ±rdÄ±. CHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda ikili ve beraberindekilerin çÄ±kmak istememesi üzerine Ä°l BaÅŸkanÄ± Hüseyin AkkuÅŸ’un talebi ile polis olaya müdahale etti. CHP Bursa Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gelen CHP Gençlik KollarÄ± Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sercan Çelik olayÄ± görünce müdahale etti. UluÅŸahin ve MÄ±zrak baÅŸkanlÄ±k binasÄ±ndan çÄ±karÄ±lÄ±rken ikili, Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n önünde, AkkuÅŸ’u hedef alan açÄ±klamalarda bulundu.

Ali UluÅŸahin, Sözcü gazetesi YazarÄ± Bekir CoÅŸkun’un CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun eleÅŸtirildiÄŸi yazÄ±yÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için ihraç istemi ile disipline sevk edildi. SavunmasÄ±nÄ± yapmak için CHP Bursa Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na giden UluÅŸahin’e partililer de destek verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 19:24

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