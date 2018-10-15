Mıknatıs ve manyetik ortam enerji işçilerini etkiliyor

Özcan GÖÇER

Enerji İşçisi - Denizli

27 yıldır enerji dağıtım sektöründe çalışan bir işçi olarak zaman içerisinde teknolojinin gelişimiyle çalışma ortamımızda da birçok değişimlere şahit oluyoruz. Evrensel okurlarına bu değişimlerden bahsetmek, bizim sektördeki işçilerin de bir konuya dikkatini çekmek istiyorum. Daha önceki çalışma ortamımızda sürekli temas halinde olduğumuz alüminyum, bakır, asitlerin bulunduğu malzemelerin sağlığımız üzerindeki etkilerine karşı süt, yoğurt gibi gıda yardımları toplu iş sözleşmelerimize konularak bir nebze de olsa önlem alınmaya çalışılırdı. Teknolojik gelişmeler beraberinde çalışma hayatımıza farklı boyutlar kazandırdı. Bunlardan en önemlisi enerji sektöründeki işçiler için, özellikle sayaç okuma işçileri ve bunun alt yapısında teknik eleman olarak çalışan işçilerin mıknatıs ve mıknatıslı cihazlarla olan günde 8 saatten fazla çalışmaları. Geçenlerde sayaç deposundaki sorunlu sayaçların iç bilgilerini dizüstü bilgisayara aktarıyordum. Bu sırada sahalardan müşteriler tarafından sayaçlar üzerine konulan (yanlış bilgilerinden kaynaklı) mıknatısların olduğu ortamda çalışma yapıyordum. Neodyum tipi sanayi mıknatısları ve diğer doğal mıknatıslarla haşır neşir olurken yanlışlıkla dizüstü bilgisayarın üstüne koydum. Kısa süre sonra bilgisayarın çalışmadığını fark ettim. Bilgi işlem merkezine ilettiğimde hard disk yanmış dediler. Bu konuyu internette form sitelerinde araştırdığımda mıknatısların gücünü ve etkisini öğrendim. Bu kadar güçlü mıknatısların çalışma ortamımızda gün geçtikçe daha çok yer alması dikkatimi çekti. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları olarak, trafo merkezleri ve sayaç okuma biriminde çalışanlar; okuma cihazının mıknatıs vasıtasıyla çalışmasından kaynaklı ve sonrasında işyerindeki yüzlerce bilgisayarın olduğu bir ortama gelerek uzun çalışma saatleri boyunca manyetik alana maruz kalıyoruz. Bu çalışma ortamında böbrek nakli olanlar, kalp ameliyatı olanlar ve kalp pili olanlar gibi çalışanların üzerindeki etkileri üzerine yeterli sağlık yönünden araştırma ve akademik çalışma yapıldı mı bilen yok, bilgilendirip önlem alan yok. Çok tehlikeli çalışma statüsündeki iş kolumuzda maruz kaldığımız bu tür çalışma ortamları dikkate alınmalıdır. Mıknatıs ve mıknatıslı ortamda çalışanlara ağır metallere maruz kaldığımızda verilen yardımlar gibi ya da yıpranmada öncelikliler gibi çalışmalar yapılmalıdır. En sağlıklı olan da işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına alınıp sıkı denetim yapılmalıdır. Bütün çalışma ortamlarında teknik ölçümler yapılmalıdır. Ayrıca emeklilik yaşının yükseltilmesiyle uzun çalışma sürelerinin mağduriyeti artıracaktır. Esnek çalışma ve yoğun sömürünün altında manyetik alan ve radyasyon maruziyetinin, sebebi belli olmayan meslek hastalığına veya işçi ölümüne neden olduğu bilinmelidir.