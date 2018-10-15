15 Ekim 2018 04:39
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 20:43

Direnişteki TÜVTÜRK işçileri: Herkesi dayanışmaya çağırıyoruz

TÜVTÜRK işçileri sendika hakkı için direnişlerini sürdürüyor

Direnişteki TÜVTÜRK işçileri: Herkesi dayanışmaya çağırıyoruz

Fotoğraf: Evrensel

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    Yoldaş TAŞ
    Gözde BAKTEMUR
    Muğla

    Muğla’da bulunan TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonunda çalışan ve DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçilerin işe iade mücadelesi devam ediyor.

    TÜVTÜRK’te çalışma koşullarının çok ağır olduğunu ve patron yetkililerini defalarca bu konuda uyardıklarını belirten İşyeri Temsilcisi Zeki Çerçi, “Sabah 8.30’da başlayıp akşam 20.00’de işten çıkıyorduk. Çalışan işçi sayısının azlığı iş yükünü doğal olarak arttırıyordu. Defalarca görüştük işveren yetkilileri ile ama her defasında bizleri duymazlıktan geldiler. Günde 150-160 araç bakıyorduk istasyonda. Bu TÜVTÜRK’ün diğer şubelerine göre çok fazla bir rakam, iş yükünün ağırlığından dolayı yıllık izinlerimizi bile kullanamadık. Benim içeride 50 günden fazla yıllık iznim var, aynı durum çalışan diğer arkadaşlar içinde geçerli” dedi. 

    Çalıştıkları süre boyunca işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin çok yetersiz olduğunu belirten Çerçi, “Muayene istasyonunda egzoz emisyon işi ile uğraştığımız için sürekli zehirlenme tehdidi altında çalışıyorduk. İşverenin buna çözümü sadece ayran vermek oluyordu. Havalandırmanın yetersiz olduğu ile ilgili defalarca görüştük fakat ondan da bir sonuç alamadık. Aydınlatma eksik olduğu için, ciddi bir iş kazası geçirdim” dedi. Çerçi aldıkları ücretin ise 1800 lira olduğunu söyledi.

    HERKESİN KREDİ BORCU VAR!

    Aldıkları ücretin her ay farklı kesintilerle eksik yattığını belirten bir işçi, “İlgili bakanlıklar muayene katkı harcına yüzde 14 zam yaptı, biz de işverenden maaşlarımıza zam yapmasını istedik, fakat bize gelen zam yüzde 4 oldu. Neredeyse bütün arkadaşların kredi borcu var, bir yandan borç bir yandan ev geçindirme derdi. Bütün taleplerimize karşılık işveren yetkilileri ‘Patronun sırtında kaya var’ diyerek bizi geçiştirdiler.”

    Mevcut çalışma koşullarına ve aldıkları ücretin düşüklüğüne karşı TÜVTÜRK’ün diğer şubelerinde örgütlü olan Nakliyat-İş’te örgütlenme kararı aldıklarını ifade eden işçi, “Patron sendikaya üye olduğumuzu öğrenince hepimizi topladı, ‘Aramıza üçüncü kişileri almayalım’ diyerek sendikadan istifa etmemizi istedi. Fakat biz sendikadan istifa etmeyeceğimizi belirtince, aynı gün mobbing uygulamaya başladı. Sendika olarak çoğunluk yetki tespitini alınca da işten atmalar başladı. Bu iş yerinde 14, Fethiye’de 2, Marmaris ve Bodrum’da da birer olmak üzere toplamda 18 arkadaşımızı performans düşüklüğü, iş huzurunu bozmak gibi ithamlar ile işten attı. Çalışan diğer arkadaşlarımıza ise unvan ve para karşılığı sendikadan istifa etmesi için baskı yapıyorlar” dedi.

    DAYANIŞMA ÇAĞRISI

    Patronun kendileri yerine TÜVTÜRK’ün Kırıkkale, Çankırı ve Maraş’taki şubelerinden işçileri çalıştırmak için getirdiklerini belirten işçiler; “Her hafta farklı bir ilden işçi arkadaşları getiriyorlar, konaklama, ulaşım, yemek bu arkadaşların bütün masraflarını işveren karşılıyor. Biz isteyince patronun sırtında kaya var diyorlardı ama işveren sırf sendika düşmanlığı yüzünden otellere binlerce TL verebiliyor” diye konuştu.

    İşten atıldıktan sonra, TÜVTÜRK’ün önünde işe iade ve sendikal örgütlülüklerinin tanınması talebiyle direniş başlattıklarını belirten işçiler; “Bizler işten atıldıktan sonra, TÜVTÜRK’te işler yetişmiyor. Çalışan arkadaşlarımızın iş yükü arttı. Vatandaş da bu durumdan dolayı sürekli tepki gösteriyor. Sırf vatandaş tepkili olduğu için, istasyona bağladıkları müşteri hizmetleri numarasını kaldırdılar” dedi.

    Önümüzdeki hafta DİSK, KESK, TMMOB, Tabip Odası ve Tez Koop-İş, TES-İŞ, Maden-İş gibi sendikalar ile ‘TÜVTÜRK İşçileri Dayanışma Platformu’nun kuracaklarını belirten işçiler, “Muğla’da anayasal bir hak olan sendikalı çalışma hakkı için kamuoyu oluşturacağız. Bizler gibi anayasal hakkını kullanarak sendikaya üye olan ve işveren tarafından işten atılan Flormar, Cargill ve Aydın İBB işçilerini selamlıyoruz. Ve bütün işçi kardeşlerimizi sınıf dayanışmasını büyütmeye çağırıyoruz” dedi.

    Menteşe Belediyesinin kendilerine her gün öğle yemeği getirdiğini söyleyen işçiler daha fazla destek görmek istediklerini belirtti.

    'AK PARTİLİ ARKADAŞLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI’

    Muğla’daki siyasi partileri dolaşarak destek istediklerini belirten İşyeri Temsilcisi Zeki Çerçi, “AK Partili olan işçi arkadaşlar destek istemeye gittiler, fakat iktidar partisi ‘Yanlış sendikayı seçmişsiniz’ diyerek geri çevirdi, arkadaşlarımız Nakliyat-İş’in TÜVTÜRK’ün diğer şubelerinde yetkili sendika olduklarını belirtmesine rağmen hiçbir destek vermedi, AK Partili olan arkadaşlarımız büyük hayal kırıklığına uğradı.”

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