Ali Deniz Uzatmaz Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

10 Ekim Ankara KatliamÄ±â€™nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ali Deniz Uzatmaz mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. YaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in Malatyaâ€™da da etkinlik dÃ¼zenlendi.

Emek GençliÄŸi IÅžÄ°D tarafÄ±ndan 10 Ekim 2015’te Ankara Gar meydanÄ±nda patlatÄ±lan bombalarla hayatÄ±nÄ± kaybeden Antep Emek GençliÄŸi Yöneticisi Ali Deniz Uzatmaz’Ä± mezarÄ± baÅŸÄ±nda andÄ±.

Ali Deniz Uzatmaz’Ä±n MaraÅŸ’Ä±n Osmandede köyünde bulunan mezarÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lan anma programÄ±na Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen, EMEP GYK Üyesi Umut YeÄŸin, EMEP ve Emek GençliÄŸi üyeleri, CHP Åžahinbey Belediye Meclis Üyesi UÄŸur Kalkan’Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ali Deniz’in yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

EMEK GENÇLÄ°ÄžÄ° ALÄ° DENÄ°Z PANKARTI AÇTI

EMEP üyeleri mezar baÅŸÄ±na Ali Deniz’in fotoÄŸrafÄ±nÄ±n olduÄŸu ve “Denizler gibidir Ali’ler... Hiç bitmez. And olsun ki faÅŸizmi yeneceÄŸiz. Ali Ä°smail’in gülüÅŸü, Ali Deniz’in yumruyla direneceÄŸiz” yazÄ±lÄ± pankartla geldi. Anma esnasÄ±nda “Ali Deniz Uzatmaz Ölümsüzdür”, “Ali Deniz YaÅŸÄ±yor Mücadele Sürüyor” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. Mezar baÅŸÄ±na karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±.

‘ÖLENLERÄ°N MÜCADELESÄ°NÄ° SAHÄ°PLENMELÄ°YÄ°Z’

SaygÄ± duruÅŸunun ardÄ±ndan Ali Deniz Uzatmaz’Ä±n babasÄ± Ogün Uzatmaz söz aldÄ±. Ankara KatliamÄ± gibi katliamlarÄ±n önlenebileceÄŸini belirten Uzatmaz, “Bizler ölenlerin mücadelesini sahiplenmeliyiz. Aksi takdirde bu gibi katliamlarda bir sürü Ali Denizler ölecek. Hem katliama sebep olanlarÄ± hem de dava sürecini daha geniÅŸ kesimlere duyurmamÄ±z gerekiyor. Ali Deniz’in bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mücadeleyi ilerletecek olanlar bizleriz” dedi.

‘TARÄ°H DÄ°RENLERÄ°N TARÄ°HÄ° OLACAK’

Emek GençliÄŸi adÄ±na söz alan Deniz Kar, “1980’de Erdal Eren yaÅŸÄ± 17 iken iÅŸlemediÄŸi bir suçtan dolayÄ± yaÅŸÄ± büyütülerek idam edildi. Gezi DireniÅŸi’nde 14 yaÅŸÄ±ndaki Berkin Elvan polisler tarafÄ±ndan öldürüldü. AynÄ± direniÅŸte 19 yaÅŸÄ±ndaki Ali Ä°smail Korkmaz dövülerek öldürülüyor. Yine aynÄ± yaÅŸtaki Ali Deniz ellerinde istihbarat olmalarÄ±na raÄŸmen devletin önlem almadÄ±ÄŸÄ± 10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nda patlayan bombalarla can veriyor” dedi. “Devlette süreklilik esastÄ±r” denildiÄŸini belirten Kar, “Sermayenin, patronlarÄ±n, tek adam-tek parti rejiminin devletinde sürekli olan kan, zulüm ve gözyaÅŸÄ±dÄ±r” dedi. Günümüzde emek, barÄ±ÅŸ, demokrasi taleplerinin daha elzem haline geldiÄŸini söyleyen Kar, sözlerini ÅŸöyle devam ettirdi:

“BayraklarÄ± tekrardan dalgalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, ölülerin sesini sesimize kattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda tarih direnenlerin tarihi olacaktÄ±r. Biz Ali Deniz’in yoldaÅŸlarÄ± olarak and içiyoruz ki düÅŸürdükleri bayraklar dalgalanacak, mücadelemiz zaferle sonuçlanacaktÄ±r.”

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ali Deniz’in yoldaÅŸlarÄ±, arkadaÅŸlarÄ± söz aldÄ±. (Antep/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

MALATYA EMEK GENÇLÄ°ÄžÄ° KATLÄ°AMDA HAYATINI KAYBEDENLERÄ° ANDI

Malatya Emek GençliÄŸi de 10 Ekim Ankara GarÄ± KatliamÄ±’nÄ±n 3. yÄ±ldönümünde Emek Partisi Malatya Ä°l BinasÄ±’nda bir anma gerçekleÅŸtirdi. Anmada Emek GençliÄŸi Bölge Yöneticisi Merdan Åžahin konuÅŸma yaptÄ±. Åžahin, “Ülkede içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da yürütülen savaÅŸ çatÄ±ÅŸma politikalarÄ±nÄ±n sona erdirilmesi için ‘savaÅŸa inat barÄ±ÅŸ hemen ÅŸimdi’ ÅŸiarÄ±yla ülkenin dört bir yanÄ±ndan gelen on binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi mitingine savaÅŸtan beslenen karanlÄ±k odaklar katliamla cevap verdiler. YaÅŸanan bu büyük katliamÄ±n acÄ±sÄ± yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. AcÄ±mÄ±z kadar öfkemiz de tazeliÄŸini koruyor. Gerçek katiller dÄ±ÅŸarÄ±da gezdiÄŸi için isyanÄ±mÄ±z her gün biraz daha büyüyor. AcÄ±mÄ±zÄ± ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi de katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarÄ±n takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tutum ve yargÄ± sürecidir” dedi.

‘Ä°NSAN HAKLARI GÄ°BÄ° BÄ°R DERTLERÄ° YOK’

7 Haziran seçimleri öncesi müzakere masasÄ±nÄ±n devrildiÄŸini hatÄ±rlatan Åžahin, “Son 3 yÄ±llÄ±k süreçte 3 seçim, bir referandum ve bir darbe giriÅŸimi yaÅŸandÄ±. ErdoÄŸan-AKP yönetimi izlediÄŸi politikalarla insan haklarÄ±, demokratik hak ve özgürlükler, hak, hukuk, adalet gibi bir derdinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeniden gösterdi” dedi.

BARIÅž VE DEMOKRASÄ° MÜCADELEMÄ°Z KAZANACAK!

10 Ekimde hayatÄ±nÄ± kaybedenleri saygÄ±yla andÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Åžahin “Ankara KatliamÄ± ve diÄŸer tüm katliamlar aydÄ±nlatÄ±lmadan bu ülkede gerçek adaletten bahsedilemez. Bu ülkenin iÅŸçileri, emekçileri ve ezilen halklar olarak barÄ±ÅŸ ve demokrasi mücadelemiz kazanacak” dedi.

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Bin DoÄŸanlardan Biri: Ali Deniz Uzatmaz belgeselinin gösterimi oldu. Belgeselin ardÄ±ndan ÅŸiir ve müzik dinletisi yapÄ±ldÄ±. (Malatya/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 18:42

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