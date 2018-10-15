Sarten Ambalaj’da ‘kriz’ gerekçesiyle işten atma

Dilek OMAKLILAR

Manisa

TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte krizi bahane eden birçok fabrika işçi kıyımına devam ediyor. Manisa’daki Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve işçileri kapı önüne koyan fabrikalara bir yenisi daha eklendi. Kadın işçilerin yoğunlukta olduğu Sarten Ambalaj fabrikasında ilk kez bu sene böyle bir çıkışın gerçekleştiğini belirten işçiler, kendilerine gerekçe olarak ‘küçülmeye gidiyoruz, ekonomik kriz var’ denildiğini söylerken, fabrikada örgütlü olan Türk Metal’in ise kendilerine sahip çıkmadığını belirtti.

‘SENDİKA HEP SESSİZ KALDI’

18 aydır Sarten fabrikasında kavanoz kapağı kalite kontrol bölümünde çalışan bir kadın işçi, tuvalet izninden çay molalarına kadar bir sürü sıkıntı yaşadıklarını ve bu sorunlara çözüm istediklerinde sendikanın hep sessiz kaldığını söyledi. Kadın işçi, “İçeride lavaboya gideceğimiz zaman, kart verirlerdi bize ve dakika tutarlardı. 5 dakikada gidip gelirdik, biz bunu ilettik. Bir kadına yetmiyor sonuçta, geç kalınca da sorguya çekiyorlardı. Bunu dile getirdiğimizde hiç ilgilenmediler bile. Üretim önemli sonuçta, olur böyle, bir şey diyemiyoruz diyerek geçiştirmişlerdi” dedi.

İş kazası da yaşadığını söyleyen kadın işçi, “Palet yaparken arkadaşım beni fark etmeyerek, paleti ayağıma düşürdü. 4 gün rapor aldım, dönünce kimse ilgilenmedi bile. Sadece iş kazası geçirdim diye 1 saatlik iş güvenliği eğitimi verdiler, ama içeride böyle bir şey olmamış gibi umursamadılar. İşe girerken de eğitim var ama sadece eğitim verdik demek için yapılıyor” diye konuştu.

Çıkış verdikleri zaman kendisine ‘sezonda yeniden gelebilirsin’ dediklerini belirten kadın işçi, “Ekonomik kriz var, küçülmeye gidiyoruz gerekçesini sundular ancak, bizce sıkıntı yok. Sadece siparişi olmayan kapakların üretimi duruyordu. Ama en azından 4-5 makine çalışırdı bölümümüzde. Kaldı ki hâlâ işçi alacaklarmış, çıkarmalar da devam edecekmiş ancak anlamadık bu kriz bize mi?”diye sordu.

Türk Metal’in tutumunu eleştiren işçi, “Sendika ‘İşten çıkarılırsanız bizim avukatlarımız var, size destek olacak’ demişti, ancak ses yok. Çıkış yapıldığı gün sendika temsilcimizin yanına gittik. Nerdesiniz siz? diye sorduk. Bizimle ilgilenilmedi, ‘Sendikal bir olay değil. Fabrika küçülmeye gidiyor, biz de bir şey diyemiyoruz’ diye geçiştirdiler. Oysa bizden her ay 70 lira kesildi ama bir faydasını görmedik” dedi.

‘MAAŞ BU, BAŞKA DA BİR ŞEY BEKLEME’ ANLAYIŞI VAR

Bu sene Sarten’de ilk kez böyle bir çıkışın olduğunu söyleyen işçi, “Daha önce bölüm değişikliği olurdu, bu bölümde iş biterse diğer bölümlere verirlerdi. Bu sene ilk kez böyle bir çıkış oldu. Hakkımı arayacağım, 17 ay sıkı bir şekilde çalıştık. Maaş veriyorlar diye istedikleri gibi kullandılar bizi. Mesaiye bıraktılar, habersiz mesaiye yazdılar. Gelmek zorundasınız dediler, çocuklarımızı bırakıp gitmek zorunda kaldık. Bütün haklarımı arayacağım kesinlikle. Arkadaşların durmalarının sebebi maaşlarının yüksek olması. Hepsinin ev kredisi, borçları var bu yüzden de genellikle susuyorlar. Aslında işleyişten, sistemden herkes rahatsız” dedi.

‘İNSANLARA DEĞER YOK, SADECE İŞ!’

2016 yılından beri Sarten’de çalışan bir başka kadın işçi de işten atılmayı hak etmediklerini söyledi. Sendikanın bir açıklama yapmadığını, haklarını savunmadıklarını vurgulan kadın işçi, “İşe girdiğim tarihten itibaren her türlü mesaiye de gitmişimdir. Bu kadar fedekarlığa rağmen bu çıkış hepimizi üzdü ve herkesin olduğu gibi bizim de kaygılarımız var” dedi.

Kavanoz kapağı bölümünde 3 buçuk yıl çalışan bir diğer kadın işçi ise şunları söyledi: “İçeride disiplin sağlamaya çalışıyorlar ancak asla yapamıyorlar. Çoğu fabrikada sabahları bir çay molası olur, olması da gerekir. Ama burada çay molamız yok. Fırınlar soğuyormuş, yani presin durmaması gerekiyormuş, sürekli çalışın diyorlardı. 10’ar dakika lavabo molamız vardı önceden, sonra 5 dakikaya indirdiler, sonra kart sistemine çevirdiler, alarm kurdular. 5 dakikayı geçtiğinde alarm çalışıyor. İşçiler tutanakla korkutuluyor, tehdit altında çalışıyor. İnsanlara insan değeri vermiyorlar, sadece iş iş iş!”

‘BEDELİ BİZE ÖDETİYORLAR’

Üretim durmasın diye molaya çıkamadıklarını ifade eden bir işçi de “Üretim için mola yaptırmayanlar krizin bedelini de bize ödetmeye çalışıyor. Hakkımı sonuna kadar arayacağım” dedi. Kadın işçi şöyle devam etti: “İşyeri temsilcimiz de krizden dolayı diyor, başka bir şey söylemiyor. Sendika kesinlikle hakkımızı savunmuyor. Niye arkamızda durmuyorsunuz diye soruyoruz, parayı alırken iyi de bizim hakkımız niye savunulmuyor? Biz hakkımız istiyoruz. İçeride herkes diken üstünde, acaba bizi çıkartacaklar mı diye kaygıları var” dedi.

Konuya ilişkin bilgi almak istediğimiz Türk Metal Sendikası Manisa Şubesi ise gazetemize açıklama yapmayacağını söyledi.