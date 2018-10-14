â€˜Krizin faturasÄ±nÄ± halk Ã¶demeyecekâ€™

Ä°stanbul Maltepeâ€™de Emek ve Demokrasi GÃ¼Ã§lerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla kriz paneli dÃ¼zenlendi: Krizin faturasÄ±nÄ± halk Ã¶demeyecek.

Ä°stanbul Maltepe’de, Emek ve Demokrasi Güçlerinin çaÄŸrÄ±sÄ±yla DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu ve CHP Ä°zmir Milletvekili Selin Sayek Böle'nin katÄ±lÄ±mÄ±ya düzenlenen panelde, “Krizin faturasÄ±nÄ± halk ödemeyecek” denildi.

Ekonomik krizin nedenleri ve sonuçlarÄ±nÄ±n irdelendiÄŸi panelde, CHP Ä°zmir Milletvekili Selin Sayek Böke “Kriz AKP'nin yönetemezliÄŸidir. Çözüm, krize karÅŸÄ± tüm emek ve demokrasi güçlerinin ortaklaÅŸarak birlikte mücadele etmesidir. Ortak mücadelenin ete kemiÄŸe bürünmesi gerekir” dedi.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu da krizin bahane edilerek iÅŸten atmalarÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Yüzde 24 enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda emekçilerin ücret ve maaÅŸlarÄ±nÄ±n güncellenmesi gerektiÄŸini söyleyen ÇerkezoÄŸlu, “Ä°ÅŸyerlerinden baÅŸlayarak bunun karÅŸÄ±sÄ±nda mücadele etmek gerekiyor. Ä°ÅŸçi ve emekçilerin krizi yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek gerekiyor” dedi. ÇerkezoÄŸlu, DÄ°SK'in taleplerini bir kez daha yineledi: “Ücretler derhal artÄ±rÄ±lsÄ±n, iÅŸten çÄ±karmalar yasaklansÄ±n, vergi adaleti saÄŸlansÄ±n, elektiriÄŸe, doÄŸal gaza, suya, ulaÅŸÄ±ma zam yapÄ±lmasÄ±n.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 18:31

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