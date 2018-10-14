GlÃ¼tensiz gÄ±dadaki zam Ã§Ã¶lyak hastalarÄ±nÄ± vurdu

DÃ¶vizdeki artÄ±ÅŸ glÃ¼tensiz gÄ±dalara zam olarak yansÄ±yÄ±nca; Ã‡Ã¶lyak hastalarÄ± dertle baÅŸ baÅŸa kaldÄ±.

Çölyak hastalarÄ± tarafÄ±ndan tüketilen glütensiz besinlerin çoÄŸunun fiyatÄ±, dövizdeki artÄ±ÅŸ nedeniyle yükseldi. Marketlerde birkaç ay öncesine kadar 8,5 TL’ye satÄ±lan glütensiz krakerlerin fiyatÄ± 12,5 TL’ye çÄ±ktÄ±. Ukrayna’dan ithal edilen greçka ununa ise çuval baÅŸÄ±na yüzde 30 oranÄ±nda zam geldi. Glütensiz ekmekler 20 TL civarÄ±nda satÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi de 2 TL’ye sattÄ±ÄŸÄ± glütensiz ekmeÄŸin fiyatÄ±nÄ± 4 TL’ye çÄ±kardÄ±.

Çölyak teÅŸhisi konulduÄŸundan beri glütensiz yaÅŸama baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Enver AdÄ±güzel (57), “Åžu anda bu ekmekten günde en az 2 tane almak zorundayÄ±m ve zorlanÄ±yorum. 2 çocuk babasÄ± ve emekliyim. Zam beni zor durumda bÄ±raktÄ±. Zaten yükümüz çok aÄŸÄ±r” dedi. KÄ±zÄ± Asya’nÄ±n (19) çölyak hastasÄ± olduÄŸunu belirten Nalan KayaoÄŸuz da “KÄ±zÄ±mÄ±n çölyak hastasÄ± olduÄŸunu 15 aylÄ±kken öÄŸrendik. Åžu anda üniversite öÄŸrencisi, kampüste glütensiz ürün bulamÄ±yor ve bütün günü aç geçirmek durumunda kalÄ±yor. Ürünlerin pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan etkileniyoruz. Bizim ürünlerimiz ithal olduÄŸu için daha çok etkileniyoruz. En basitinden bir örnekle, aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kraker 8,5 TL’den 12,5 TL’ye çÄ±ktÄ±. 2 paket aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 25 TL’ye geliyor” diye konuÅŸtu.

‘DESTEK ARTTIRILMALI’

Çölyak hastalarÄ±nÄ±n glütenli buÄŸday, arpa ve çavdardan yapÄ±lmÄ±ÅŸ hiçbir gÄ±dayÄ± tüketmemeleri gerektiÄŸini vurgulayan Ege Çölyakla YaÅŸam DerneÄŸi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Sema AydoÄŸdu da “Hastalar ürün temininde ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yordu. Derneklerin kurulmasÄ±yla birlikte ürünler ithal edilmeye baÅŸladÄ±. Glütensiz un, makarna, ekmek, gofret, özel çikolata ve cipsine kadar hastalar ulaÅŸabilir hale geldi ama bunlarÄ±n tamamÄ± ithal ürünler ve döviz ile benzeri deÄŸiÅŸikliklere baÄŸlÄ± olarak doÄŸrudan etkilenen ürünler. Son dönemde döviz kurundaki deÄŸiÅŸiklikler hepimizi etkiliyor” dedi. Bu yÄ±l bahar aylarÄ±nda Meclis’te çölyakla ilgili bir komisyon çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Prof. Dr. Sema AydoÄŸdu, “Türkiye’nin bütün dernekleri çalÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±. Devletin çölyaklÄ±lara her ay verdiÄŸi 70 TL ile 120 TL arasÄ±nda verdiÄŸi yardÄ±m parasÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± önerisi komisyondan çÄ±ktÄ±. Bunun bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 18:11

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