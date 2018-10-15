Karsâ€™ta yÃ¼rekleri Ä±sÄ±tan bisikletli kÃ¼tÃ¼phane

Karsâ€™ta Matematik Ã¶ÄŸretmeni Mehmet GeÃ§er ve arkadaÅŸlarÄ± satÄ±rlarÄ±n ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklara yeni bilgiler taÅŸÄ±mak iÃ§in bisikletli kÃ¼tÃ¼phane kurdu.

Berivan KIZIL

Matematik öÄŸretmeni Mehmet Geçer ve arkadaÅŸlarÄ± harflerin, kelimelerin, satÄ±rlarÄ±n ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± çocuklara yeni bilgiler taÅŸÄ±mak ve onlara bilmedikleri hikayelerden bahsetmek için, bisikletli kütüphaneleri ile gönülleri Ä±sÄ±tan bir ekip kurdular. Yapmak istedikleri tek ÅŸey kitap okuyamayan çocuklarÄ±, belki de henüz hiç duymadÄ±klarÄ± roman kahramanlarÄ±yla ve ekolojik yaÅŸamla tanÄ±ÅŸtÄ±rmak.

Onlar, Anadolu’nun merkeze en uzak ve en soÄŸuk kentlerinden birinde, Kars’ta birbirlerini tanÄ±dÄ±lar. Kimi doÄŸduÄŸundan beri orada yaÅŸÄ±yor, kimi mesleÄŸini icra etmek için oraya gitmiÅŸ, kimi de böyle bir ekibin kurulduÄŸunu duyunca bisikletini kapÄ±p umutla Kars’Ä±n yolunu tutmuÅŸ. Çocuklar daha çok okusun, öÄŸrensin ve en önemlisi, kitap okumayÄ± sevsin diye bir araya gelmiÅŸler. FarklÄ± ÅŸehirlerde kurduklarÄ± istasyonlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla önce kitaplarÄ± topluyorlar. ArdÄ±ndan kitaplarÄ± çocuklara daÄŸÄ±tmak için bisiklet ekibiyle yola koyuluyorlar.

OKUMA ALIÅžKANLIÄžI YOK DENECEK KADAR AZ

Bisikletli kütüphane ekibinin kurucularÄ±ndan Mehmet Geçer projelerini ÅŸöyle anlatÄ±yor: “Bir toplum ne kadar eÄŸitimli ise o toplum o kadar ileri bir toplum olmaya yakÄ±ndÄ±r. Ä°leri bir toplum olmanÄ±n da yolu okumaktan geçer. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanlarÄ±mÄ±zdaki okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tükenme noktasÄ±na geldi. ArtÄ±k ansiklopediler yerlerini arama motorlarÄ±na bÄ±raktÄ±. Bilgi kirliliÄŸi arttÄ±. Biz bir nebze olsun bu konuda farkÄ±ndalÄ±k yaratmak için böyle bir proje yapmaya karar verdik.” Öte yandan bu deÄŸiÅŸime öncelikle çocuklardan baÅŸlamak istediklerini vurgulayan Geçer, “Özellikle çocuklarda ve gençlerde ancak kitap okuma ile baÅŸlayabilecek bu farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n daha etkili olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Bu yüzden topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kitaplarÄ± önce çocuklara ulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. OnlarÄ±n bilmesi, öÄŸrenmesi bizim gibi insanlarÄ±n boynunun borcudur” diyor.

FotoÄŸraf: Berivan KÄ±zÄ±l/Evrensel

SOÄžUK HAVAYA RAÄžMEN PEDAL ÇEVÄ°RÄ°YORLAR

KitaplarÄ±n ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±, kütüphanelerin olmadÄ±ÄŸÄ± Kars’Ä±n en ücra köylerine bütün gün pedal çevirerek geçen zorlu yolculuklarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ulaÅŸmayÄ± baÅŸaran bisikletli kütüphane ekibi kar-kÄ±ÅŸ demeden köy köy dolaÅŸÄ±yor. ÇocuklarÄ±n sosyal geliÅŸimlerine katkÄ±da bulunmanÄ±n ve onlara bilgi edinmenin mutluluÄŸunu yaÅŸatmanÄ±n bütün engellere raÄŸmen mümkün olduÄŸunu gösteriyorlar. Ekip, okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaratmanÄ±n yanÄ±nda onlarla oyun oynayarak eÄŸlenceli vakit geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

FotoÄŸraf: Berivan KÄ±zÄ±l/Evrensel

EKONOMÄ°K DEÄžÄ°L EKOLOJÄ°K BÄ°R PROJE

Bisikletli Kütüphane ekibinin kurucusu Geçer, ekolojik olduÄŸu için bisikleti seçtiklerini söylüyor. Bisikletli kütüphane ekibine göre bu projeyi yaparken ÅŸehrin gürültüsüne gürültü katmamak, yakÄ±t harcamamak, doÄŸaya zarar vermemek oldukça önemli. “Tüketim kültürüne karÅŸÄ± ekonomik deÄŸil ekolojik prensiplerle çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” diyen Geçer projelerini, “Günümüzde insanlar doÄŸayÄ± hunharca yok etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Hayatta kalmamÄ±z için gerekli olan her ÅŸey bize doÄŸadan geliyor. Biz bir ekip olarak toplumu az da olsa deÄŸiÅŸtirmek istiyorsak öncelikle çocuklardan baÅŸlamamÄ±z gerektiÄŸini düÅŸündüÄŸümüz için öncelikle onlara doÄŸayÄ± korumayÄ±, kitap okumayÄ± bir prensip haline getirmeleri için yardÄ±mcÄ± olmak istedik” diye özetledi.

FotoÄŸraf: Berivan KÄ±zÄ±l/Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 10:15

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