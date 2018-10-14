AyÅŸe Ã¶ÄŸretmene hÃ¢lÃ¢ yanÄ±t yok

BarÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± nedeniyle tutuklanÄ±p tahliye edilen AyÅŸe Ã‡elikâ€™in AYMâ€™ye yaptÄ±ÄŸÄ± hk ihlali baÅŸvurusu hala yanÄ±tlanmadÄ±.

“Çocuklar ölmesin” dediÄŸi için yargÄ±lanÄ±p 15 ay hapse mahkûm edilen AyÅŸe öÄŸretmenin bireysel baÅŸvurusunu Anayasa Mahkemesi 31 Ekim’e kadar inceleyip ihlal kararÄ± vermezse AyÅŸe Çelik 1 KasÄ±m’da yeniden cezaevine girecek. Çelik’in avukatlarÄ± AYM kararÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda 6 aylÄ±k yeni bir erteleme ve denetimli serbestlik baÅŸvurusu da yaptÄ±. Üç kurumdan da henüz yanÄ±t gelmedi.

ÖÄŸretmen AyÅŸe Çelik, telefonla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Beyaz Show’da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ‘terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±’ iddiasÄ±yla 1 yÄ±l 3 ay hapse mahkûm edildi. Ä°lk altÄ± aylÄ±k ertelemenin ardÄ±ndan çocuÄŸu dünyaya gelen AyÅŸe öÄŸretmen, bebeÄŸi 6 aylÄ±kken cezaevine girdi. Bu süreçte AyÅŸe öÄŸretmen adÄ±na, ifade özgürlüÄŸü ve adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi (AYM)’ne bireysel baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. AYM tarafÄ±ndan tedbir kararÄ± reddedilirken esasa iliÅŸkin ise bir karar verilmedi.

SÜRE 31 EKÄ°M’DE DOLUYOR

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’Ä±n haberine göre DiyarbakÄ±r Ä°nfaz HakimliÄŸi’nin altÄ± aylÄ±k erteleme talebini kabul etmesinin ardÄ±ndan tahliye edilen AyÅŸe öÄŸretmenin tahliye süresi 31 Ekim 2018’de doluyor. Anayasa Mahkemesi(AYM) öÄŸretmenin bireysel baÅŸvurusuna yanÄ±t vermezse 1 KasÄ±m itibariyle AyÅŸe öÄŸretmen yeniden cezaevine girecek AyÅŸe Çelik’in avukatÄ± Mahsuni Karaman AYM’nin kararÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na 6 aylÄ±k yeni bir erteleme talebinde bulundu. DiyarbakÄ±r Ä°nfaz HakimliÄŸi’ne AyÅŸe öÄŸretmenin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmasÄ± baÅŸvurusu da yapan Karaman’Ä±n iki baÅŸvurusuna da henüz yanÄ±t verilmedi. Kamuoyunun, ifade hürriyeti kapsamÄ±nda konuÅŸtuÄŸu ve barÄ±ÅŸçÄ±l çaÄŸrÄ±lar yaptÄ±ÄŸÄ± için AyÅŸe öÄŸretmene sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Karaman bir an önce Anayasa Mahkemesi’nin kararÄ±nÄ± vermesi gerektiÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “AyÅŸe öÄŸretmenin ÅŸiddet içeren ve ÅŸiddeti öven beyanlarÄ± yoktu. Bu beyanlar da tüm toplumun gözü önünde sarf edildi. Ä°nsanlarÄ±n ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± nokta, ‘Bu suç mu! Bu kadÄ±n bir ÅŸey demedi ki!’ oldu. Bu insani bir haykÄ±rÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye toplumu buna hassas ve Türkiye yargÄ±sÄ±nÄ±n da toplumu nazara alarak ifade hürriyeti noktasÄ±nda daha hassas kararlar vermesi gerekiyor. Bu dosya Türkiye yargÄ±sÄ± için ciddi bir badiredir. Bu ayÄ±bÄ±n gelinen aÅŸamada giderilmemiÅŸ olmasÄ± üzücü ve ileride AÄ°HM’in göreceÄŸi kararla uluslararasÄ± hukukça da tescillenmiÅŸ olur. ZamanÄ±nda vermezse bu kararÄ± AYM, AyÅŸe öÄŸretmen cezaevine girecek. ÇÄ±kÄ±nca AYM’nin vereceÄŸi bir ihlal kararÄ± da bir iÅŸe yaramaz. Vakit çok az kaldÄ±.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 18:06

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