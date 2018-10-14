TZOB: KadÄ±n Ã§iftÃ§ilere BaÄŸ-Kur ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± ÅŸart

TarÄ±mda kayÄ±tdÄ±ÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n iÅŸÃ§ilerin sayÄ±sÄ±na dikkat Ã§eken TZOB BaÅŸkanÄ± Åžemsi Bayraktar, kadÄ±n Ã¼reticilere BaÄŸ-Kur ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± tanÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Türkiye Ziraat OdalarÄ± BirliÄŸi (TZOB), 15 Ekim Dünya KadÄ±n Çiftçiler Günü dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 2.5 milyon kadÄ±n çiftçinin günde 16-17 saat çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Erkeklerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸmasÄ±yla, kadÄ±nlarÄ±n tarÄ±mÄ±n en önemli istihdam unsuru haline geldiÄŸini belirten Oda BaÅŸkanÄ± Åžemsi Bayraktar, “Haziran ayÄ± rakamlarÄ±na göre, tarÄ±mda çalÄ±ÅŸan 5 milyon 624 bin kiÅŸinin yüzde 45.8’i olan 2 milyon 576 binini kadÄ±nlar oluÅŸturuyor” dedi. TarÄ±mdaki istihdamÄ±n en önemli sorununun kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±k olduÄŸuna dikkati çeken Bayraktar, ÅŸu bilgileri verdi: “TarÄ±mdaki kadÄ±nlarÄ±n yüzde 78.3’ü ücretsiz aile iÅŸçisi konumunda. TarÄ±mda çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n ezici bir çoÄŸunluÄŸu olan yüzde 90.8’i primlerin yüksekliÄŸinden dolayÄ± kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± kalÄ±yor, sosyal güvenlik kapsamÄ±na girmiyor.”

Bayraktar, TZOB’un da yönetiminde yer aldÄ±ÄŸÄ± Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kadÄ±n çiftçiler için senede 90 gün yÄ±pranma payÄ±, primlerin yüzde 50’sinin devlet tarafÄ±ndan ödenmesi baÅŸta olmak üzere birçok alanda pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k talep ettiklerini bildirdi.

BU ÅžARTLARDA KAYIT DIÅžI ÖNLENEMEZ

TarÄ±mda, mevcut sigorta primleriyle kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±n önlenemeyeceÄŸini ve kadÄ±n çiftçilere tarÄ±m BaÄŸ-Kurunda ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±n ÅŸart olduÄŸunu belirten Bayraktar, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Prim borcu olmayan bir çiftçimizin aylÄ±k primi 498 lira 92 kuruÅŸu bulmaktadÄ±r. Bir evde hem erkek hem de kadÄ±n TarÄ±m BaÄŸ-Kur’lu olsa, indirime raÄŸmen her ay 997 lira 84 kuruÅŸ prim ödeyecek. KÄ±t kanaat geçinen bir çiftçi ailesi bu kadar primi nasÄ±l öder? Üstelik bu indirimden sadece borcu olmayan çiftçilerin yararlandÄ±ÄŸÄ± da unutulmamalÄ±dÄ±r. TarÄ±m BaÄŸ-Kur prim ödeme gün sayÄ±sÄ±, 2008 yÄ±lÄ±nda her ay için 15 gün olarak uygulanÄ±yordu. Bu tarihten sonra her yÄ±l, prim gün sayÄ±sÄ± 1 gün artÄ±rÄ±ldÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nda gün sayÄ±sÄ± 25’e çÄ±ktÄ±. Gün sayÄ±sÄ±, 2023 yÄ±lÄ±nda diÄŸer sigortalÄ±larda olduÄŸu gibi 30 güne yükselecek. KÄ±rsalda gelir seviyesi ülke gelir ortalamasÄ±nÄ±n yüzde 35’inde kalmaktadÄ±r. Ülkemizin en yoksul kesimi kÄ±rsalda yaÅŸamaktadÄ±r. Bu ÅŸartlarda, çiftçimizin çok büyük çoÄŸunluÄŸunun, 30 gün üzerinde prim ödemesi imkansÄ±zdÄ±r. Prim ödeme gün sayÄ±sÄ± yeniden 2008’deki rakama, 15 güne indirilmelidir. TarÄ±m sektöründe çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n sosyal güvenlik primlerinin yüzde 50’si, erkeklerin ise yüzde 25’i devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 18:01

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