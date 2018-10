TZOB: KadÄ±n Ã§iftÃ§ilere BaÄŸ-Kur ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± ÅŸart

Tarımda kayıtdışı çalışan kadın işçilerin sayısına dikkat çeken TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, kadın üreticilere Bağ-Kur ayrıcalığı tanınmasını istedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2.5 milyon kadın çiftçinin günde 16-17 saat çalıştığını bildirdi.

Erkeklerin ağırlıklı olarak tarım dışında çalışmasıyla, kadınların tarımın en önemli istihdam unsuru haline geldiğini belirten Oda Başkanı Şemsi Bayraktar, “Haziran ayı rakamlarına göre, tarımda çalışan 5 milyon 624 bin kişinin yüzde 45.8’i olan 2 milyon 576 binini kadınlar oluşturuyor” dedi. Tarımdaki istihdamın en önemli sorununun kayıt dışılık olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Tarımdaki kadınların yüzde 78.3’ü ücretsiz aile işçisi konumunda. Tarımda çalışan kadınların ezici bir çoğunluğu olan yüzde 90.8’i primlerin yüksekliğinden dolayı kayıt dışı kalıyor, sosyal güvenlik kapsamına girmiyor.”

Bayraktar, TZOB’un da yönetiminde yer aldığı Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kadın çiftçiler için senede 90 gün yıpranma payı, primlerin yüzde 50’sinin devlet tarafından ödenmesi başta olmak üzere birçok alanda pozitif ayrımcılık talep ettiklerini bildirdi.

BU ŞARTLARDA KAYIT DIŞI ÖNLENEMEZ

Tarımda, mevcut sigorta primleriyle kayıt dışılığın önlenemeyeceğini ve kadın çiftçilere tarım Bağ-Kurunda ayrıcalığın şart olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti: “Prim borcu olmayan bir çiftçimizin aylık primi 498 lira 92 kuruşu bulmaktadır. Bir evde hem erkek hem de kadın Tarım Bağ-Kur’lu olsa, indirime rağmen her ay 997 lira 84 kuruş prim ödeyecek. Kıt kanaat geçinen bir çiftçi ailesi bu kadar primi nasıl öder? Üstelik bu indirimden sadece borcu olmayan çiftçilerin yararlandığı da unutulmamalıdır. Tarım Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı, 2008 yılında her ay için 15 gün olarak uygulanıyordu. Bu tarihten sonra her yıl, prim gün sayısı 1 gün artırıldı. 2018 yılında gün sayısı 25’e çıktı. Gün sayısı, 2023 yılında diğer sigortalılarda olduğu gibi 30 güne yükselecek. Kırsalda gelir seviyesi ülke gelir ortalamasının yüzde 35’inde kalmaktadır. Ülkemizin en yoksul kesimi kırsalda yaşamaktadır. Bu şartlarda, çiftçimizin çok büyük çoğunluğunun, 30 gün üzerinde prim ödemesi imkansızdır. Prim ödeme gün sayısı yeniden 2008’deki rakama, 15 güne indirilmelidir. Tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin yüzde 50’si, erkeklerin ise yüzde 25’i devlet tarafından karşılanmalıdır.” (İstanbul/EVRENSEL)

