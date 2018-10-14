Utku ÇakÄ±rözer / CHP Milletvekili AdayÄ± (FotoÄŸraf: Erdal Saran/EVRENSEL)
Ã‡akÄ±rÃ¶zer, Meclise giriÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™a sordu
CHPâ€™li Utku Ã‡akÄ±rÃ¶zer Meclis BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™a Meclise giriÅŸ yasaÄŸÄ± bulunan kurum temsilcilerine getirilen yasaklarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’a Meclise giriÅŸ yasaÄŸÄ± bulunan kurum temsilcileri, sendika, oda, dernek baÅŸkanlarÄ±na getirilen giriÅŸ yasaklarÄ±nÄ±n derhal kaldÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Utku ÇakÄ±rözer, Mecliste parlamento muhabirlerine yönelik getirilen sÄ±nÄ±rlamalarÄ±nÄ±n da kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. ÇakÄ±rözer, Mecliste parlamento muhabirlerine yönelik getirilen sÄ±nÄ±rlamalarÄ±n da kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyerek ÅŸu sorularÄ± sordu:
“Parlamento muhabirleri Meclis kurulduÄŸundan bu yana halkÄ±n haber alma hakkÄ± için çalÄ±ÅŸmaktadÄ±rlar. OnlarÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±na parlamento içinde sÄ±nÄ±rlama getirilmesi asla kabul edilemez. Parlamento muhabirleri Meclis ziyaretçileri deÄŸildir, Meclisin asli unsurlarÄ±ndandÄ±r. OnlarÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±sÄ±tlanamaz.”
Soru önergesi de veren ÇakÄ±rözer, ÅŸu sorularÄ± yöneltti:
- 2016-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda TBMM YerleÅŸkesine giriÅŸ yasaÄŸÄ± konulan kaç kiÅŸi vardÄ±r?
- Bu kiÅŸilerin kaç sivil toplum kuruluÅŸu, meslek kuruluÅŸu, sendika temsilcisidir?
- Bu yasaklarÄ±n süresi nedir?
- Kamuoyunda da bilinen bu isimlere yasak konulmasÄ±nÄ±n gerekçesi nedir?
- TBMM YerleÅŸkesine giriÅŸ yasaÄŸÄ± uygulamasÄ± hangi mevzuat ya da mevzuatlara dayandÄ±rÄ±lmakta?
- TBMM çatÄ±sÄ± altÄ±nda birçok milletvekili düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konunun uzmanÄ± olan kiÅŸilere kürsüde söz vermekte. Kaç kiÅŸiye 2016-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda milletvekilinin basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda söz aldÄ±ktan sonra TBMM giriÅŸ yasaÄŸÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r?
- Bu uygulamanÄ±n gerekçesi nedir?” (Ankara/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 17:53