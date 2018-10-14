Ä°dlibâ€™deki silahlar â€˜kÄ±smenâ€™ Ã§ekildi

Hristiyan milis gÃ¼Ã§lerinin komutanÄ± Nabil, TÃ¼rkiyeâ€™nin iddia ettiÄŸinin aksine idlibâ€™de silahlarÄ±n kÄ±smen Ã§ekildiÄŸini ifade etti.

Türkiye’nin ‘tamamÄ± çekildi’ dediÄŸi Ä°dlib’de kurulmasÄ± planlanan ‘silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge’deki cihatçÄ±lara ait aÄŸÄ±r silahlarÄ±n, sadece ‘kÄ±smen’ çekildiÄŸi ileri sürüldü.

Sputnik’e konuÅŸan Hama’nÄ±n Skalbiya yerleÅŸimindeki Hristiyan milis güçlerinin komutanÄ± Nabil, “SilahlÄ± militan gruplarÄ±n anlaÅŸma kapsamÄ±ndaki koÅŸullarÄ± yerine getirdiÄŸi yönünde bilgi var. MilitanlarÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video ve fotoÄŸraflar da bunu gösteriyor. Bizim kaynaklarÄ±mÄ±za göre kÄ±smen geri çekilme gözleniyor. Türkiye, basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bunu doÄŸruluyor. Bunun kÄ±smen doÄŸru olduÄŸunu söyleyebiliriz. Ancak çekilme tam kapsamlÄ± deÄŸil ve bunun için ayÄ±n 15’ine kadar süre var” diye konuÅŸtu.

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan geçtiÄŸimiz hafta yapÄ±lan açÄ±klamada Türkiye ve Rusya yönetimleri arasÄ±ndaki Soçi anlaÅŸmasÄ± dahilinde aÄŸÄ±r silahlarÄ±n tamamen çekildiÄŸi ileri sürülmüÅŸtü. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ise silahlarÄ±n çekilmesi için verilen sürenin “1-2 gün” uzayacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

‘BAZI GRUPLAR ANLAÅžMAYA HAZIR’

Öte yandan Nabil, “bir dizi yasadÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± gruba üye militanlarÄ±n” Suriye hükümetiyle uzlaÅŸma yapmaya hazÄ±r olduÄŸunu ileri sürdü. Nabil, “Militanlar, müttefikleri olan Türkiye, ABD ve Körfez ülkelerinin kendilerine ihanet ettiÄŸine inanÄ±yor. Suriye ordusunun ve Rusya’nÄ±n ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ± ve dürüstlüÄŸü konusunda ikna olan militanlar, iki kentte yapÄ±lan baÅŸarÄ±lÄ± uzlaÅŸmalarÄ± da göz önünde bulunduruyor” iddialarÄ±nÄ± dile getirdi. Habere göre, Nabil, uzlaÅŸmaya hazÄ±r olan gruplarÄ±n hangileri olduÄŸunu açÄ±klamadÄ±. (DIÅž HABERLER)

Esad: Mutabakat geÃ§ici, Ä°dlib bize dÃ¶necek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 17:46

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