Diyanet'ten hac ve umreye â€˜kurâ€™ ayarÄ±: YÃ¼zde 57 zam

BÃ¼tÃ§esini 7.7 milyar liradan 10.5 milyar liraya Ã§Ä±karan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, hac ve umre organizasyonlarÄ±na yÃ¼zde 57 zam yaptÄ±.

Hac ve umre organizasyonlarÄ± için Türk LirasÄ±'ndan vazgeçerek Suudi Arabistan Riyaline dönen Diyanet, 2018-2019 Hac ve Umre Organizasyonu programÄ±nÄ± açÄ±kladÄ± ve kayÄ±tlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Programda ücretlendirme de Riyal ile yapÄ±ldÄ±. Bugünkü piyasaya göre Riyal/TL kuru yaklaÅŸÄ±k 1.57 seviyesinde iÅŸlem görüyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'Ä±n haberine göre, 2017-2018 dönemi için aynÄ± otel ve tarihlerdeki (7 günlük Umre) organizasyonuna 6185 lira ila 7120 TL ücret belirlenirken bu ücret zammÄ±n yanÄ± sÄ±ra kur artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da etkisiyle 2018-2019 döneminde 6650 riyal (10 bin 411 TL) ila 6975 riyal (10 bin 920 lira) oldu. Buna göre geçtiÄŸimiz yÄ±la göre umre fiyatlarÄ± Türk LirasÄ± deÄŸerinde yüzde 57 arttÄ±.

Ä°ÅŸlem ücretlerini dolardan Türk LirasÄ±'na çeviren Diyanet, AralÄ±k 2017'den itibaren umre iÅŸlemlerinin Suudi Arabistan Riyali ile yapÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda 1 Suudi Arabistan Riyali, yaklaÅŸÄ±k 1.04 TL'den iÅŸlem görüyordu. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 17:38

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