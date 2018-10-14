CHP'de 12'si ilÃ§e baÅŸkanÄ± toplam 62 kiÅŸi adaylÄ±k iÃ§in gÃ¶revi bÄ±raktÄ±

Ä°zmirâ€™de CHPâ€™lilerin seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±. 12â€™si ilÃ§e baÅŸkanÄ± 62 kiÅŸi adaylÄ±k iÃ§in istifa etti.

Ä°zmir'de CHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 31 Mart 2019'da yapÄ±lacak olan yerel seçimler için aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ± almaya baÅŸladÄ±. Ä°l ve ilçe örgütlerinde görev yapanlardan aday adayÄ± olmak isteyenler 12 Ekim Cuma günü görevlerinden istifa etti. Ä°zmir'de 12'si ilçe baÅŸkanÄ± olmak üzere toplam 62 kiÅŸi, belediye baÅŸkan aday adaylÄ±ÄŸÄ± için ilk adÄ±mÄ± attÄ±.

CHP'de yerel seçimler için adaylÄ±k takvimi iÅŸlemeye baÅŸladÄ±. YapÄ±lacak yerel seçimlerde belediye baÅŸkan aday adayÄ± olmak isteyen il ve ilçe yöneticileri için belirlenen istifa tarihi 12 Ekim Cuma günü sona erdi. Ä°zmir'de CHP'li 12 ilçe baÅŸkanÄ±, belediye baÅŸkan aday adayÄ± olmak için görevlerini bÄ±raktÄ±. Görevi bÄ±rakanlar arasÄ±nda ÇiÄŸli Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Utku Gümrükçü, Menderes Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ahmet Pala, AliaÄŸa Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Özcan Durmaz, ÇeÅŸme Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ekrem Oran, Tire Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hakan Åženoyar, Karaburun Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Bülent Çumçum, Seferihisar Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ä°smail YetiÅŸkin, BeydaÄŸ Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Feridun YÄ±lmazlar, Bergama Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mehmet Canbaz, Dikili Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± Åžener yer aldÄ±. Güzelbahçe Ä°lçe BaÅŸkanÄ± KazÄ±m Çam ise, belediye meclis üyesi olmak için baÅŸkanlÄ±ktan istifa etti. Belediye baÅŸkan aday adayÄ± olmak için görevi bÄ±rakan BayÄ±ndÄ±r Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Behzat Aydilek ise yaptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± görüÅŸmelerin ardÄ±ndan baÅŸvuruda bulunmadÄ±.

ADAYLIK Ä°ÇÄ°N SON BAÅžVURU TARÄ°HÄ° 19 EKÄ°M

Ä°lçe baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra CHP Ä°zmir Ä°l Sekreteri Birgül DeÄŸirmenci ile Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkbay da aday adaylÄ±ÄŸÄ± için görevlerini bÄ±raktÄ±. Ä°lçelerde de 50 yönetici, yine hem belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, hem belediye meclis üyeliÄŸi için ilk adÄ±mÄ± attÄ±. AdaylÄ±kta son baÅŸvuru tarihi ise 19 Ekim Cuma olarak belirlendi. Buna göre aday adayÄ± olmak isteyenlerin cuma gününe kadar baÅŸvuru dosyalarÄ±nÄ± il veya ilçe baÅŸkanlÄ±klarÄ±na teslim etmesi gerekiyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 17:10

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