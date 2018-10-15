15 Ekim 2018 03:52
Son Düzenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 12:21

Gazeteci Uğur Yılmaz 15 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Mesleki faaliyetleri suçlama konusu yapılarak tutuklanan gazeteci Uğur Yılmaz, 15 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Gazeteci Uğur Yılmaz 15 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Fotoğraf: Pixabay

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    Cansu PİŞKİN
    İstanbul 

    Mesleki faaliyetleri suçlama konusu yapılarak tutuklanan gazeteci Uğur Yılmaz, 15 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak. Yılmaz’ın ilk duruşması 16 Ekim’de Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

    Bitlis Belediyesi Basın Biriminde çalışan gazeteci Uğur Yılmaz, 27 Kasım 2016’da belediyeye kayyım atanmasının ardından görevinden ihraç edildi. Bir süre ticaretle uğraşan ağabeyinin yanında çalışan Yılmaz, hakkında “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2017’de gözaltına alındı. 13 gün gözaltında tutulan Yılmaz, 17 Temmuz 2017’de tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine gönderildi. 8 ay sonra ise Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Tutuklandıktan 1 yıl sonra, 11 Temmuz 20018’de hazırlanan 8 sayfalık iddianamede Yılmaz’ın mesleki faaliyetleri suçlama konusu yapıldı. “Örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla hakkında dava açılan Yılmaz’ın ilk duruşması 16 Ekim’de Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

    İZLEDİĞİ BASIN AÇIKLAMALARI SUÇLAMA KONUSU YAPILDI

    İddianamede Yılmaz’a yöneltilen suçlamaların kaynağı mesleği gereği takip ettiği basın açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve gizli tanık beyanlarından oluşuyor. İddianamede Yılmaz’ın 2013-2015 yılları arasında gazeteci sıfatıyla katıldığı basın açıklamaları, seçim bürosu açılışları ve cenaze törenleri suçlama konusu yapılırken “Bitlis Haber” isimli Facebook sayfasının da Yılmaz’a ait olduğu iddia ediliyor. 

    İddianameyi hazırlayan savcının dayanağı ise Yılmaz’ın tutuklandığı dönemden bu yana “Bitlis Haber” isimli sayfada paylaşım yapılmaması. Dosya kapsamında Yılmaz aleyhinde ifade veren 3 tanık da Yılmaz’ı gazeteci olarak tanıdıklarını beyan etti. İfadesine başvurulan tanıklar, Yılmaz’ın basın açıklamalarında çektiği videoları internet ortamında paylaşarak örgüt propagandası yaptığını iddia etti.

    TEKNİK TAKİP VE EV ARAMASINDA SUÇ UNSURUNA RASTLANILMADI

    İddianamede, soruşturma sürecinde 2 ay boyunca teknik takibi yapılan Yılmaz’ın suç unsuru sayılabilecek bir görüşmesi olmadığı gibi ev aramasında da herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtiliyor. Fakat tüm bunlara rağmen iddianameyi hazırlayan savcı, Yılmaz’ın “gazeteci, belediye çalışanı kimliği adı altında katılmış olduğu tüm gösteri yürüyüşlerinin, protestoların, basın açıklamalarının artık bir siyasi parti propagandası olmaktan çıkıp tamamen PKK/KCK terör örgütünün talimatlarını gerçekleştiren eylemler” haline dönüştüğünü iddia ediyor.

    11 GÜN HÜCRE CEZASI VERİLDİ

    Yılmaz’ı hukuki olarak temsil eden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatlarından Zelal Pelin Doğan, 13 Eylül’de Elazığ Cezaevi’ne giderek gazeteci Yılmaz ile görüştü. Yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlatan Doğan, Yılmaz’ın yazdığı mektupta kullandığı ifadeler nedeniyle 11 gün hücre cezası aldığını söyledi. Doğan, cezaevi yönetiminin daha önce de Yılmaz’ın yazdığı şiirler ve öykülere el koyduğunu ve hakkında soruşturma başlattığını söyledi. Doğan görüşmenin ayrıntılarını şöyle anlattı: “Yılmaz, faks ve mektupların gidiş gelişlerinde gecikmeler yaşandığını anlattı. Mektupta yazdıkları sebebiyle 11 gün boyunca hücre hapsinde tutulduğunu ve tutuklular arasındaki mektuplaşmaların da engellendiğini ifade etti. Yılmaz, koğuşlarının keyfi olarak değiştirildiğini ve televizyonda izledikleri kanallara müdahale edildiğini söyledi.”

    ‘HUKUK DIŞI İFTİRALARLA TUTUKLANDI’

    Gazeteci Yılmaz’ın ağabeyi Bülent Yılmaz da uzun tutukluluk sürecine tepki gösterdi. Ağabey Yılmaz, “Kardeşim hukuk dışı iftiralarla tutuklandı. Basın açıklamasında elinde fotoğraf makinası varken fotoğrafı çekilip dosyasına konulmuş. Haber izlediği elindeki fotoğraf makinasından belli olmasına rağmen eylemlere katılmakla suçlanıyor.” dedi. Yılmaz’ın 8 ay Bitlis Cezaevi’nde tutulduktan sonra ailesinden 350 kilometre uzaktaki Elazığ’a sevk edildiğini kaydeden ağabey, mesafe sebebiyle kardeşini ayda bir görebildiğini anlattı. Yılmaz’ın henüz 27 yaşında olduğunu söyleyen ağabey, “Uğur suçsuz yere yatıyor. Buradan yargıya sesleniyorum, sudan sebeplerle kardeşimin gençliğini yakmayın.” dedi.

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