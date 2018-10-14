Ä°ran'da mutlak yoksul oranÄ± yÃ¼zde 34'e yÃ¼kseldi

Ä°ran Meclisi Ä°ÅŸÃ§iler Grubu BaÅŸkanÄ± Ali RÄ±za Mahcub, Ã¼lkedeki mutlak yoksulluÄŸun geÃ§en yÄ±la oranla iki kat artarak, yÃ¼zde 34'e yÃ¼kseldiÄŸini belirtti.

Ä°ran Meclisi Ä°ÅŸçiler Grubu BaÅŸkanÄ± Ali RÄ±za Mahcub, Asriran haber sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla ülkedeki yoksulluÄŸa dikkat çekti. Mahcub, “Geçen yÄ±l yüzde 17 olan mutlak yoksul oranÄ±, bu yÄ±l iki kat artarak yüzde 34'e yükseldi” dedi.

Mahcub, BirleÅŸmiÅŸ Milletler ÇalÄ±ÅŸma Örgütü (ILO) tarafÄ±ndan yapÄ±lan tanÄ±mlamayla, “günlük 2 dolardan az geliri olan kiÅŸilerin mutlak yoksul” ÅŸeklinde nitelendiÄŸini hatÄ±rlatarak, geçen yÄ±l ülkesinde asgari ücretin en az 3 milyon tümen olmasÄ±nÄ± savunduklarÄ±nÄ± ancak, bu yÄ±lki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± da göz önüne alÄ±narak söz konusu rakamÄ±n daha yüksek olmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Ä°ran'da asgari ücret geçen yÄ±la oranla yüzde 20 artÄ±rÄ±larak 1 milyon 114 bin 140 tümen (yaklaÅŸÄ±k 77 dolar) olarak belirlenmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 17:00

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