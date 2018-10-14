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FotoÄŸraf: DHA
FIBA Genel Sekreteri Baumann hayatÄ±nÄ± kaybetti
14 Ekim 2018 16:48
UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC), FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
FIBA Genel Sekreteri 51 yaÅŸÄ±ndaki Patrick Baumann Arjantin’in baÅŸkenti Buenos Aires kentinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ölüm haberini UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi duyurdu.
FIBA'dan yapÄ±lan açÄ±klamada Baumann'Ä±n geçirdiÄŸi kalp krizi nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.
UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi üyeleri arasÄ±nda da yer alan Baumann, 2002'den bu yana FIBA Genel Sekreteri olarak görev yapÄ±yordu.
Türkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TürkoÄŸlu, UluslararasÄ± Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Patrick Baumann'Ä±n vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 16:51
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