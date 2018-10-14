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Afganistan'da iki ayrÄ± saldÄ±rÄ±: 4â€™Ã¼ sivil 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Afganistanâ€™da 2 farklÄ± noktada dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 4â€™Ã¼ sivil toplam 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Afganistan'Ä±n Logar vilayetinde bir düÄŸünde meydana gelen patlamada, 4 kiÅŸinin öldüÄŸü bildirildi. Logar Emniyet MüdürlüÄŸü Sözcüsü Åžahpur Ahmedzey, Logar'Ä±n Muhammed Aga ilçesinde, düÄŸün yapÄ±lan mekana yerleÅŸtirilen bombanÄ±n patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SaldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini kaydeden Ahmedzey, 7 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SaldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±.
TALÄ°BAN ASKERÄ° ÜSSE SALDIRDI
DiÄŸer saldÄ±rÄ± ise Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Farah vilayetinin PuÅŸt Rod ilçesindeki askeri üsse düzenledi. SaldÄ±rÄ±da 17 askerin öldüÄŸü bildirildi. PuÅŸt Rod ilçe KaymakamÄ± Gavsuddin Nurzey, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, militanlarÄ±n, ilçedeki askeri üsse saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. YaklaÅŸÄ±k 4 saat süren çatÄ±ÅŸmada 17 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini kaydeden Nurzey, 10 askerin de örgüt tarafÄ±ndan esir alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Taliban saldÄ±rÄ±yÄ± üstlenirken, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldÄ±rÄ±da 25 askerin öldüÄŸünü iddia etti. (Kabil/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 16:46