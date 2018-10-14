Eduard Prades turkuvaz mayonun sahibi oldu

54. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye Bisiklet Turu'nda genel klasman birinciliÄŸini Eduard Prades Reverter kazandÄ±.

Konya'da 9 Ekim'de baÅŸlayan TUR 2018'in 6. ve son etabÄ±, Bursa-Ä°stanbul'da yapÄ±ldÄ±. Bursa'da baÅŸlayan etabÄ±n startÄ± 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nda verildi.

Bisikletçiler, turun son etabÄ±nda Selçukgazi ve Orhangazi Tünellerini geçtikten sonra Osmangazi Köprüsü'ne vardÄ± ve ardÄ±ndan Avrasya Tüneli'nden geçerek Sultanahmet MeydanÄ±'nda yarÄ±ÅŸÄ± tamamladÄ±.

Bursa-Ä°stanbul etabÄ±nÄ±, Bora-Hansgrohe takÄ±mÄ±nÄ±n Ä°rlandalÄ± sporcusu Sam Bennett, 3 saat 36 dakika 28 saniyelik derecesiyle birinci sÄ±rada bitirdi.

Bennett, bitime 1,2 kilometre kala yaptÄ±ÄŸÄ± büyük atakla, TUR 2018'deki 3. etap zaferine ulaÅŸtÄ±.

Turun bu etabÄ±nda Bennett'Ä± 5'er saniye geriden takip eden Eduard Prades Reverter ikinci, BMC Racing Team'den Lüksemburglu Jean-Pierre Drucker ise üçüncü oldu.

‘TURKUAZ MAYO’ PRADES'Ä°N

54. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Türkiye Bisiklet Turu'nda genel klasman birinciliÄŸini, Euskadi Basque Country-Murias takÄ±mÄ±ndan Ä°spanyol Eduard Prades Reverter kazandÄ±.

Turda hiç etap galibiyeti bulunmayan Prades, toplam derecelere bakÄ±larak organizasyonu birinci tamamladÄ± ve ‘turkuaz mayo’nun sahibi oldu.

Astana Pro takÄ±mÄ±ndan KazakistanlÄ± Alexey Lutsenko ikinci, Team Katusha Alpecin ekibinden AvustralyalÄ± Nathan Haas ise üçüncü sÄ±rada yer aldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 16:38

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