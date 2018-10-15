Patronu eleştiren işçiye ‘cesaret’ ödülü verildi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç İşçileri Merkez Örgütü (SAC), 2018 yılı Medeni Cesaret Ödülü’nü İsveç’in kuzeyindeki maden ocaklarında çalışan Daniel Asplund adlındaki maden işçisine verdiğini açıkladı. Asplund’un iş arkadaşının ölümünden sonra patronun ihmallerini açıkça kamuoyu önünde eleştirdiği için ödüle layık görüldüğü belirtildi.

PATRONU ELEŞTİREN MEKTUP YAZDI

Dünyanın en büyük demir madeni İsveç’in Kiruna ilinde bulunuyor. Bir devlet kuruluşu olan LKAB tarafından işletilen Svappavaara Maden Ocağı’da çalışan 21 yaşındaki kadın işçi Julia Markström, ağustos ayında, paslı bir demir iskelenin kayması sonucu düşerek yaşamını yitirdi.

İş arkadaşı Daniel Asplund, LKAB Genel Müdürü ve tüm personele gönderdiği mektupta işverenin sendikanın uyarılarını dikkate alıp önlem almadığı için kazanın gerçekleştiğini belirterek işvereni eleştirdi.

Medya ve sosyal medyada yaygınlaşan mektup maden işçilerinin kötü çalışma koşullarının tartışılmasını beraberinde getirdi.

MEKTUP İŞÇİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Markström’ün yaşamını yitirmesinden sonra Svappavaara Maden Ocağı’da çalışan işçiler bir toplantı yaptı. Çalışanların can güvenliği sağlanana kadar demir iskelelerin kullanılmamasını kararlaştırdı. Svappavaara ocağı yakınlarındaki Kiruna ve Malberget maden ocaklarında çalışan işçiler de aynı yönde karar aldı.

Üç ocakta çalışan işçiler, can güvenliklerinin sağlanması ve iş kazalarının olmaması için alınamasını istedikleri önlemleri LKAB Genel Müdürüne yazılı olarak bildirdi.

SAC, iş kazası sonrası açıkça tutum aldığı ve işçilerin karar aldıkları toplantıları örgütlediği için Daniel Asplund’a Medeni Cesaret Ödülü verilmesini kararlaştırdı.

MEDENİ CESARET ÖDÜLÜ NEDİR?

Sendikacı ve işçi önderi Björn Söderberg, bir Nazinin sendika yönetiminde yer aldığını açığa çıkardığı için Nazilerin hedefi olmuş, 1999 yılında Naziler tarafından evinin önünde kurşunlanarak öldürülmüştü.

Söderberg’nin katledilmesi ülke çapında protestolara neden olmuş meydanlarda bir araya gelen onbinler ırkçılık ve Nazizmi protesto etmişti.

SAC, Söderberg’nin katledildiği gün olan her yılın 12 Ekim günü emekçilerin haklarını savunmak için medeni cesaret gösteren bir kişiye ödül vermeyi kararlaştırmıştı.