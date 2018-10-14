Sezai Temelliâ€™den yerel seÃ§imler iÃ§in gÃ¼Ã§ birliÄŸi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli: GÃ¼Ã§ birliÄŸi Ã¶nemli. TÃ¼m muhalefet partilerine Ã§aÄŸrÄ±mÄ±z bu yÃ¶nde.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, çeÅŸitli programlara katÄ±lmak üzere geldiÄŸi Van’da yerel seçimlere iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Bir restoranda basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya gelen Temelli, “Güç birliÄŸi önemlidir. Tüm muhalefet partilerine çaÄŸrÄ±mÄ±z bu yöndedir. Bütün partilerin kendi siyasi anlayÄ±ÅŸÄ± vardÄ±r ama geldiÄŸimiz noktada bu ülkenin gerçekleri, bütün farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zla artÄ±k yan yana gelmemize iÅŸaret ediyor” dedi.

HDP Van milletvekillerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda konuÅŸan Temelli, Türkiye'nin 96 belediyesinin kayyÄ±mla yönetildiÄŸini belirterek, kayyÄ±m atamalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

‘ADAYLARIMIZI BÄ°RLÄ°KTE BELÄ°RLEYELÄ°M’

Yerel seçimlere deÄŸinen Temelli, “AdaylarÄ±mÄ±zÄ± hep birlikte tüm yerel dinamiklerle belirleyelim” dedi.

Temelli, ÅŸöyle devam etti:

“24 Haziran'da topyekun muhalefet olarak eksikliklerimizden, stratejilerimizdeki hatalardan dolayÄ± eÄŸer 2. tura bÄ±rakamamÄ±ÅŸsak ÅŸimdi gelin bu yerel seçimlerde 2. tur anlayÄ±ÅŸÄ±yla harekete geçelim ve yerel seçimlerden sonra da ülkenin demokratikleÅŸmesi konusunda güçlü adÄ±mlar atalÄ±m.”

Sezai Temelli, gazetecilerin seçim ittifakÄ±yla ilgili sorularÄ±na ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

“Güç birliÄŸi önemlidir. Tüm muhalefet partilerine çaÄŸrÄ±mÄ±z bu yöndedir. Bütün partilerin kendi siyasi anlayÄ±ÅŸÄ± vardÄ±r ama geldiÄŸimiz noktada bu ülkenin gerçekleri bütün farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zla artÄ±k yan yana gelmemize iÅŸaret ediyor. Burada parti ayrÄ±mÄ± yapmadan halktan, toplumdan, ülkeden yana tavÄ±r alan herkesin bu güç birliÄŸini yapmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yorum. EÄŸer bunu yaparsak yan yana gelmeyi saÄŸlayabilirsek, halklarÄ±mÄ±z bir adayÄ± iÅŸaret ediyorsa o en doÄŸru adaydÄ±r. O nedenle bÄ±rakÄ±n halkÄ±mÄ±z rehberimiz olsun.”

Seçimlerde adaylarÄ±n Yüksek Seçim Kurulunun denetiminden geçtiÄŸini ve aday olamama durumunun ona göre belirlendiÄŸini anlatan Temelli, bir saatliÄŸine de olsa belediyeleri alacaklarÄ±nÄ± söyledi. (Van/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 16:26

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