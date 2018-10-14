Fiyata tepki gÃ¶sterdi, fÄ±ndÄ±k aÄŸaÃ§larÄ±nÄ± kesti: BoÅŸ dursun daha kÃ¢rlÄ±

DÃ¼zceâ€™de YaÅŸar Ã–zcan isimli fÄ±ndÄ±k Ã¼reticisi dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyatlara ve TMOâ€™nun fÄ±ndÄ±k almamasÄ±na tepki gÃ¶stererek bahÃ§esindeki aÄŸaÃ§larÄ± kesti.

Düzce’nin Musababa köyünde yaÅŸayan fÄ±ndÄ±k üreticisi YaÅŸar Özcan, fiyatlarÄ±n istenilen düzeyde olmadÄ±ÄŸÄ± belirterek, TMO tarafÄ±ndan üreticiden fÄ±ndÄ±k alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 6 dönümlük fÄ±ndÄ±k bahçesi olan Özcan tepki amacÄ±yla aÄŸaçlarÄ±nÄ± kesti. FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n artÄ±k para etmediÄŸini belirten Özcan, “FÄ±ndÄ±k 12 TL, kabuÄŸunun tonu 500 lira. Yetkililere sesleniyoruz. Bizim yapacak bir ÅŸeyimiz kalmadÄ±. En son keseceÄŸiz, bu dertten de kurtulacaÄŸÄ±z. Herkesin gözü aydÄ±n olsun. Yerine hiçbir ÅŸey dikmeyeceÄŸim. Hiçbir ürün para yapmÄ±yor. FÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sökenin desteklemesi de kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Garibin yüzü hiç gülmüyor” dedi.

Köydeki fÄ±ndÄ±k üreticilerinden Hayri Uysal da “FÄ±ndÄ±k bahçesinin hali; söktük, attÄ±k. Para yapmayan mahsule Ä±rgatlÄ±k yapmanÄ±n anlamÄ± yok. Para yapmadÄ±ktan sonra fÄ±ndÄ±kçÄ±lÄ±k yapmanÄ±n bir anlamÄ± kalmadÄ± ki. Maliyeti belli, yevmiye 100 TL. Bunun iÅŸçiliÄŸi, ilacÄ±, filizi, gübresi nasÄ±l çÄ±kacak bunun altÄ±ndan üretici? Hali periÅŸan. Üretim maliyeti, iÅŸçiliÄŸini kendin yaparsan 11 TL; gübresi, kazmasÄ±, filizi, dalÄ±, ilaçlamasÄ±, toplamasÄ±, servisi, getirmesi, kurutmasÄ±, harmanÄ± bunun içinden çÄ±kÄ±lacak gibi deÄŸil. Toplam 6 dönüm fÄ±ndÄ±k kestik. ArtÄ±k altÄ±ndan kalkamÄ±yoruz. Yerine kesinlikle mahsul ekmeyi düÅŸünmüyoruz. BoÅŸ dursun, daha kârlÄ±yÄ±z” diye konuÅŸtu.

FÄ±ndÄ±k üreticilerinden AydÄ±n Özdemir ise “Harman makinesinin, yerli iÅŸçinin, yabancÄ± iÅŸçinin, 15 yaÅŸÄ±ndaki küçük iÅŸçinin fiyatlarÄ± açÄ±klandÄ±. FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n fiyatÄ± neden açÄ±klanmÄ±yor?” dedi. (Düzce/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 16:18

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