Ekrem EkÅŸi, katlediliÅŸinin 38. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

12 EylÃ¼l'de gÃ¶zaltÄ±nda iÅŸkenceyle katledilen Ekrem EkÅŸi, mÃ¼cadele arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±.

12 Eylül Darbesi’nde gözaltÄ±na alÄ±nan, iÅŸkenceyle katledilen, Yurtsever Devrimci Gençlik DerneÄŸi (YDGD)’nde gençlik sekreterliÄŸi yapmÄ±ÅŸ, Ä°TÜ ve Ä°stanbul gençlik mücadelesinde öne çÄ±kmÄ±ÅŸ Ekrem EkÅŸi, katlediliÅŸin 38. YÄ±ldönümde yakÄ±nlarÄ± ve mücadele arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Anmada konuÅŸan mücadele arkadaÅŸlarÄ± Ekrem EkÅŸi’ye dair anÄ±larÄ±nÄ±, onun mücadelesini ve kiÅŸiliÄŸini anlattÄ±.

Anmada Emek Partisi adÄ±na konuÅŸma yapan Cemal Çoban, “Ekrem EkÅŸi ÅŸahsÄ±nda kaybettiÄŸimiz tüm mücadele yoldaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± anÄ±yorum, Ekrem’in hayatÄ± ve mücadelesi bize Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. Ekrem’in mücadelesi bugün onun açtÄ±ÄŸÄ± yoldan Emek Partisinde ve Emek GençliÄŸinde devam ediyor” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Emek GençliÄŸi üyesi Cumali Kaya da “Ekrem yoldaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n mücadelesi mücadelemize Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. Onun fedakarlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kurtuluÅŸuna adadÄ±ÄŸÄ± hayatÄ± bugün bizim için çok kÄ±ymetli bir deneyim. Bizler onun açtÄ±ÄŸÄ± yoldan tÄ±pkÄ± onun gibi üniversitelerde, atölyelerde, iÅŸçi havzalarÄ±nda mücadeleye devam edeceÄŸiz. Ä°ÅŸkence sonrasÄ±nda hastanede söylediÄŸi 'AdÄ±m Ekrem EkÅŸi. Beni polis birinci ÅŸubede bu hale getirdiler. Ama yine de ben kazandÄ±m.' açÄ±klamasÄ± bizim için çok önemli. Bizler iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n iktidarÄ±nÄ± kurana kadar, biz kazandÄ±k diyene kadar mücadele edeceÄŸiz” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

EKREM EKÅžÄ° KÄ°MDÄ°R?

30 KasÄ±m 1955 tarihinde Zonguldak`ta doÄŸan Ekrem EkÅŸi, 1974-1975 öÄŸretim yÄ±lÄ±nda Ä°TÜ MimarlÄ±k Fakültesi`ne girdi. O yÄ±llar gençliÄŸin 12 Mart yarÄ±-askeri darbesinin etkisini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, örgütlenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve kitlesel mücadelelerin ivmesini yükseltmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir dönemdi.

Okullarda, fabrikalarda, semtlerde gençlik hareketi yükseliyordu. Ekrem EkÅŸi de bu dönemde harekete katÄ±ldÄ±. Ä°TÜ ve Ä°stanbul gençlik mücadelesinde öne çÄ±ktÄ±.

TopkapÄ±, Zeytinburnu bölgesindeki fabrikalarda, çÄ±raklarÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± atölyelerde, emekçi semtlerinde kÄ±sa sürede iliÅŸki kurduÄŸu herkesin sevgisini kazanÄ±yordu. Bir dönem Yurtsever Devrimci Gençlik DerneÄŸi (YDGD) genel sekreterliÄŸi yaptÄ±.

12 Eylül 1980'de polisler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan EkÅŸi, uzun süre iÅŸkence gördü. 14 Ekim 1980'de hayatÄ±nÄ± kaybetti.(Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 16:10

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