Pakistan'da ara seÃ§imler iÃ§in oy kullanma iÅŸlemi sona erdi

Pakistan'da 25 Temmuz'daki seÃ§imlerde ertelenen, iptal edilen ve yeniden yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan 35 seÃ§im bÃ¶lgesinde oy verme iÅŸlemi sona erdi.

Pakistan'da 25 Temmuz tarihinde gerçekleÅŸtirilen seçimlerde ertelenen, iptal edilen ve yeniden yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan 35 seçim bölgesi için bugün yeniden sandÄ±klar kuruldu. Oy verme iÅŸlemi 17.00’de sona erdi.

Federal ve yerel parlamentolarda boÅŸ kalan 35 sandalye için gerçekleÅŸtirilen seçim için oy verme iÅŸlemi yerel saatle 08.00'de baÅŸladÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 9 milyon PakistanlÄ±nÄ±n, 11'i federal parlamento, 24'ü eyalet meclisleri üyeliÄŸi için 370'in üzerinde aday arasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± seçimde sandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sayÄ±ma geçildi.

Önceki seçimlerde oy sayÄ±m ve açÄ±klama sisteminde yaÅŸanan sorunlar nedeniyle resmi sonuçlarÄ± 3 gün sonra duyuran Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), sistemlere gün boyu 10 binin üzerinde siber saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtiÄŸini bildirdi.

ECP en kÄ±sa sürede sayÄ±lan oylarÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ESKÄ° BAÅžBAKAN YENÄ°DEN YARIÅžIYOR

Seçim olan bölgeler arasÄ±nda BaÅŸbakan Ä°mran Han'Ä±n katÄ±lÄ±p kazandÄ±ÄŸÄ± 5 bölgeden 4'ü de bulunuyor. Han'Ä±n, bu bölgelerden birini temsiliyet için tercih etmesiyle diÄŸer 4 bölgenin sandalyeleri boÅŸ kalmÄ±ÅŸtÄ±.

DiÄŸer bölgelerde ise seçimler, adaylarÄ±n çekilmesi ya da ölmesi üzerine alÄ±nan iptal kararlarÄ± veya Pakistan Seçim Komisyonu'nun (ECP) yenilenme kararÄ± nedeniyle düzenlendi.

25 Temmuz'da kaybeden ancak seçimin yenilenmesiyle yeniden aday olma hakkÄ± kazananlar arasÄ±nda eski BaÅŸbakan Åžahid Hakan Abbasi de yer aldÄ±. Abbasi, Ä°slamabad’dan aday oldu.

MUHALEFET EYALETLERDE BÄ°RLEÅžTÄ°

DiÄŸer yandan eyalet seçimlerinde 25 Temmuz seçimlerine katÄ±lan bazÄ± muhalefet partileri, diÄŸer muhalefet partileri yararÄ±na seçimden çekildiklerini açÄ±kladÄ±. Partiler, Pencap eyaletinde Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Sindh eyaletinde ise Pakistan Halk Partisini (PPP) destekleyeceklerini bildirdi.

25 Temmuz'da yapÄ±lan seçimler sonucunda BaÅŸbakan Han'Ä±n partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), bazÄ± muhalefet ve baÄŸÄ±msÄ±z milletvekillerinin desteÄŸiyle iktidara gelmiÅŸti.

PTI, Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletinde de hükümeti kurmuÅŸtu. Önceki dönemde federal düzeyde ve ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta iktidarda eski BaÅŸbakan Navaz Åžerif'in partisi PML-N bulunuyordu.

PML-N, 25 Temmuz'da yaklaÅŸÄ±k 85 sandalye kaybederek federal mecliste ikinci parti olurken hiçbir eyalette iktidara gelemedi.

Eski BaÅŸbakan Benazir Butto'nun partisi PPP ise federal mecliste 3. parti oldu. PPP, Sindh eyaletinde ise birinci parti olarak hükümeti kurdu.

PPP, 25 Temmuz sonrasÄ± oluÅŸan muhalefet bloÄŸuna katÄ±lmÄ±ÅŸ ancak tek baÅŸbakan adayÄ± çÄ±karmak isteyen diÄŸer partilerle anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa düÅŸerek bloktan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°slamabad/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 16:01

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