FenerbahÃ§eâ€™nin yeni gÃ¶ÄŸÃ¼s sponsoru TÃ¼praÅŸ mÄ± olacak?

FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§â€™un Sivasspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na yetiÅŸeceÄŸini sÃ¶ylediÄŸi yeni sponsorun KoÃ§ Grubuâ€™na ait TÃ¼praÅŸ firmasÄ± olduÄŸu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin yeni göÄŸüs sponsorunun TüpraÅŸ olacaÄŸÄ± iddia edildi. Febnerbahçe BaÅŸkanÄ± Ali Koç yeni sponsorluk anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Sivasspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na yetiÅŸeceÄŸini söylemiÅŸti. Yeni sponsorluk anlaÅŸmasÄ± 1+1 yÄ±llÄ±k olacak. Bir sonraki sezon daha iyi fiyat veren bir firma ile anlaÅŸÄ±lÄ±rsa TüpraÅŸ ile yapÄ±lan 1 yÄ±llÄ±k opsiyon kullanÄ±lmayacak.

Fenerbahçe, uzun süredir boÅŸta olan forma göÄŸüs sponsorluÄŸu için Koç Grubu’na ait TüpraÅŸ ile anlaÅŸmaya vardÄ±. Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Ali Koç’un FBTV’de gündeme dair açÄ±klamalarda bulunurken “Sivasspor maçÄ±na yeni sponsorla çÄ±kacaÄŸÄ±z” sözünün ardÄ±ndan, göÄŸüs sponsorluÄŸu için anlaÅŸÄ±lan ÅŸirketle ilgili detaylar ortaya çÄ±ktÄ±.

Fenerbahçe'ye sponsor olacaÄŸÄ± iddia edilen TüpraÅŸ son olarak kriz bahanesiyle iÅŸçilere esnek çalÄ±ÅŸma dayatmasÄ±nda bulunmasÄ±yla gündeme gelmiÅŸti. Türkiye'nin satÄ±ÅŸtan gelirler sÄ±ralamasÄ±nda açÄ±k ara birinci sÄ±rasÄ±nda yer alan TüpraÅŸ'ta daha önce çok kez iÅŸ cinayeti yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 15:53

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