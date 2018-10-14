Hatay'daki orman yangÄ±nÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Hatay DÃ¶rtyolâ€™da dÃ¼n Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Hatay'Ä±n Dörtyol ilçesinde dün çÄ±kan orman yangÄ±nÄ±, havadan ve karadan yapÄ±lan müdahaleyle kontrol altÄ±na alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Ä°lçeye baÄŸlÄ± Kuzuculu Mahallesi Kaledibi mevkisinde dün akÅŸam saatlerinde çÄ±kan yangÄ±n halen devam ediyor. Yüksek kesimlerdeki yangÄ±na 4 helikopter, bir uçak, 25 arazöz, 2 dozer, bir greyder, 10 su tankÄ± ve 150 iÅŸçiyle müdahale ediliyor.

JandarmanÄ±n da geniÅŸ güvenlik aldÄ±ÄŸÄ± bölgede, Hatay BüyükÅŸehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± için su takviyesi yapÄ±yor.

KahramanmaraÅŸ Orman Bölge MüdürlüÄŸü Orman YangÄ±nlarÄ±yla Mücadele Åžube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 15-20 hektar alanda etkili olan yangÄ±nÄ±n yerleÅŸim yerlerini tehdit etmediÄŸini belirterek, “YangÄ±n yüzde seksen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Derin vadiler olmasÄ± nedeniyle yol çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmakta zorlanÄ±yoruz. En kÄ±sa sürede tamamen kontrol altÄ±na almak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz” dedi. (Hatay/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 15:06

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