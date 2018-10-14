iPhone'unu deÄŸiÅŸtiren MHP'li vekil: KaldÄ±k ya la ortada

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine iPhone'unu deÄŸiÅŸtiren MHP'li vekil Cemal Enginyurt, Brunsonâ€™un tahliyesine tepki gÃ¶sterdi.

ABD’yle Türkiye arasÄ±ndaki rahip Andrew Brunson krizi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Apple boykotu çaÄŸrÄ±sÄ±na uyarak telefonunu deÄŸiÅŸtiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi.

Enginyurt krizin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönemde AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulanmasÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±ya destek vererek, 15 AÄŸustos'ta iPhone telefonunu satÄ±p yerine Samsung marka telefon satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

MHP’li Enginyurt daha sonra yanÄ±nda bulunan iPhone telefonu MHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Köksal YÄ±lmaz’a vermiÅŸti. MHP Ordu Ä°l BaÅŸkanÄ± Köksal YÄ±lmaz da kÄ±sa bir açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan elindeki iPhone telefonu yere atmÄ±ÅŸ, ayaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

MHP’li Enginyurt, daha sonra sosyal medya hesabÄ±ndan, “SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine Ä°Phone telefonumu bÄ±rakarak Samsung telefon alÄ±yorum” mesajÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

‘KALDIK YA LA ORTADA’

ABD'li rahip Brunson'un tahliyesinden sonra ise MHP’li Enginyurt, dikkat çeken bir tweet attÄ±.

Enginyurt, “Brunson yüzünden Amerika’yÄ± protesto edeceÄŸiz diye Ä°phonu kÄ±rdÄ±k. Brunson ilk uçaÄŸa bindi gitti. ArkadaÅŸ, Amerika’yla aram açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na mÄ± yanayÄ±m, kÄ±rÄ±lan iPhone mÄ± üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasÄ±na mÄ± kÄ±zayÄ±m. KaldÄ±k ya la ortada. Ä°phonumu verin, çok bozuÄŸum ona göre" diye yazdÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Brunson yüzünden, AmerikayÄ± protesto edeceÄŸiz diye Ä°phonu kÄ±rdÄ±k.

Brunson ilk uçaÄŸa bindi gitti. ArkadaÅŸ, Amerikaya'la aram açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na mÄ± yanayÄ±m, kÄ±rÄ±lan Ä°Phone mÄ± üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasÄ±na mÄ± kÄ±zayÄ±m. KaldÄ±k ya la ortada.

Ä°phonumu verin, çok bozuÄŸum ona göre. — Cemal Enginyurt (@enginyurt052) 14 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 14:56

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