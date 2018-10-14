ÅžÄ±rnakâ€™ta Ä°YÄ° Parti depremi

Ä°YÄ° Parti ÅžÄ±rnak merkez, 5 ilÃ§e baÅŸkanÄ± ile 860 Ã¼ye, genel merkezin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tayinini gerekÃ§e gÃ¶stererek ÅžÄ±rnak il teÅŸkilatÄ±ndan istifa etti.

Ä°YÄ° Parti ÅžÄ±rnak merkez ve 5 ilçe baÅŸkanÄ± ile 860 üye, genel merkezin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tayinini gerekçe göstererek ÅžÄ±rnak il teÅŸkilatÄ±ndan istifa etti.

Ä°YÄ° Parti ÅžÄ±rnak Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kabul, Cizre, Uludere, BeytüÅŸÅŸebap, Ä°dil ve Silopi ilçe baÅŸkan ve yöneticileri, il binasÄ±nda düzenledikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ÅžÄ±rnak il teÅŸkilatÄ±ndan istifa ettiklerini açÄ±kladÄ±.

Kabul, 24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan partinin genel merkezinin 81 il baÅŸkanÄ±ndan istifalarÄ±nÄ± istediÄŸini, yapÄ±lan istiÅŸareler sonucunda partide yerel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan ve partiyi ileri seviyeye taÅŸÄ±yacak ismi merkeze bildirdiklerini söyledi.

Tavsiye ettiklerinden farklÄ± bir ismin getirildiÄŸini aktaran Kabul, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Parti genel merkezi tarafÄ±ndan bir oldu bitti ile tabanda hiçbir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan, ÅŸahÄ±sa yönetimi teslim etmesi sonucu bu kararÄ± alma gereÄŸi hasÄ±l olmuÅŸtur. Partimiz genel merkezinden yerel halkÄ±n iradesine yönelik, yerelden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n talepleri doÄŸrultusunda karar verilmesini beklerken, parti genel merkezinin ÅŸahsi menfaatler doÄŸrultusunda karar alarak, Hasan Tatar'Ä± il baÅŸkanlÄ±ÄŸa getirmesi büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na sebep olmuÅŸtur. Åžahsi menfaatler doÄŸrultusunda, insan odaklÄ± olmayan, emek ve hizmet üretmeyen yönetimle bu saatten sonra çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± mümkün görünmemektedir. Bu nedenle merkez, 5 ilçe baÅŸkanlarÄ± ve 860 üye ile ÅžÄ±rnak il teÅŸkilatÄ±ndan istifa ettik.” (ÅžÄ±rnak/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 14:41

www.evrensel.net