Ruhani: ABD Ä°ran rejimi deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, ABDâ€™yi yaptÄ±rÄ±mlarla Ä°ranâ€™da rejim deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±.

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Washington yönetimini dört aÅŸamalÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± planla Ä°ran'da rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmaya çalÄ±ÅŸmakla suçladÄ±.

Tahran Üniversitesi'nde yeni akademik yÄ±lÄ±n baÅŸlangÄ±ç töreninde konuÅŸan Ruhani, Amerika tarihinde bugünkü yönetim kadar hiçbir yönetimin Ä°ran'a bu kadar düÅŸmanca davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

‘TÜM KÖTÜLER BEYAZ SARAY'DA BÄ°R ARAYA GELMÄ°Åž’

Ruhani, “Eskiden bir-iki kiÅŸi düÅŸmanca davranÄ±yordu, diÄŸerlerinin düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± orta seviyedeydi, bugün ise tüm kötüler Beyaz Saray'da bir araya gelmiÅŸ durumda” dedi.

ABD yönetiminin Ä°ran planÄ±nÄ±n dört aÅŸamalÄ± olduÄŸunu savunan Ruhani, “ABD ilk önce psikolojik savaÅŸ baÅŸlattÄ±, ÅŸu an ise ekonomik savaÅŸ yürütüyor. Üçüncü aÅŸamada Ä°ran'daki yönetimin iÅŸlevselliÄŸini sorgulamaya çalÄ±ÅŸacak olan ABD, son olarak da yönetimin meÅŸruiyetini hedef alÄ±p rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi isteyecek” diye konuÅŸtu.

‘ABD, Ä°RAN'A KARÅžI YAPACAKLARININ HEPSÄ°NÄ° YAPTI’

ABD'nin 4 KasÄ±m'da Ä°ran'a karÄ±ÅŸÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar sonrasÄ±nda olumsuz anlamda ülkesinde hiçbir ÅŸey yaÅŸanmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ruhani,"ABD, bugüne kadar elinden ne geliyorsa yaptÄ±. 4 KasÄ±m'dan sonra yeni bir ÅŸey olmayacak. Halk endiÅŸelenmesin" açÄ±klamasÄ±nda bulundu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 14:35

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