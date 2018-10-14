Bozcaadaâ€™nÄ±n baÄŸ evlerine pansiyon ruhsatÄ± verilmesine tepki

Bozcaadaâ€™da baÄŸ evlerine pansiyon ruhsatÄ± verilmesine karÅŸÄ± yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ±nÄ±n tepkisi bÃ¼yÃ¼yor: BaÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶lÃ¼m fermanÄ±.

Çanakkale Bozcaada’da, can çekiÅŸmekte olan baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ‘ölüm fermanÄ±’ olarak nitelendirilen baÄŸ evlerine pansiyon ruhsatÄ± verilmesi kararÄ±na karÅŸÄ± tepkiler büyüyor. Bozcaada Belediye Meclisi’nin 2017 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± karar, baÄŸ evlerinin pansiyona dönüÅŸtürülmesinin önünü açmÄ±ÅŸtÄ±. Åžu ana kadar 10 baÄŸ evine pansiyon ruhsatÄ± verildi. Belediye Meclisi kararÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±maya hazÄ±rlanan Bozcaada Forum, uygulama ile Ada’daki tüm yapÄ±larÄ±n potansiyel turizm tesisine dönüÅŸtüÄŸünü ileri sürerken, baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitireceÄŸinden endiÅŸe ettikleri kararÄ±n, ‘Toprak Koruma Kanunu’na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu da belirtiyor. CHP'li Bozcaada Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Hakan Can YÄ±lmaz ise, baÄŸ evlerine pansiyon ruhsatÄ± verilmesinin aksine baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ± canlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± savundu.

Bozcaada ilçesinde, Belediye Meclisi'nde 7 Haziran 2017 tarihinde baÄŸ evlerinin pansiyona dönüÅŸtürülmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±. Belediyenin çekinceleri nedeniyle karar geçtiÄŸimiz yÄ±l uygulanmadÄ±. Bu yÄ±l ise, ÅŸimdiye kadar 10 baÄŸ evine pansiyon ruhsatÄ± verildi. BozcaadalÄ± çevreciler ve AdalÄ± turizmciler, uygulamayla ilçedeki tüm yapÄ±larÄ±n potansiyel turizm tesisine dönüÅŸtüÄŸünü ve baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitireceÄŸini iddia ederek, karara tepki gösterdi.

KARARIN Ä°PTALÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°LER

Ä°lçede çevre konularÄ±na hassasiyet gösteren bir sivil toplum kuruluÅŸu olan Bozcaada Forum üyeleri, kararÄ±n iptaline iliÅŸkin Bozcaada Belediyesi'ne dilekçe ile baÅŸvuruda bundu. BaÄŸ evlerine iÅŸletme ruhsatÄ± verilmek suretiyle bu yapÄ±larÄ±n turizme yönelik kar amacÄ±yla hizmette kullanÄ±lmasÄ±na dair alÄ±nmÄ±ÅŸ kararÄ±n, 5403 ve 6537 nolu 'Toprak Koruma ve Arazi KullanÄ±mÄ± Kanunu' esasÄ± ve hükümlerine aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil ettiÄŸi iddia edilen dilekçede, ÅŸöyle dendi:

“BaÄŸ evleri olarak adlandÄ±rÄ±lan yapÄ±lar tarÄ±msal amaçlÄ± olup, vasfÄ± deÄŸiÅŸtirilemez özelliktedir. AyrÄ±ca bu karar Bozcaada merkezinde faal turizm iÅŸletmeleriyle yaÅŸanan ve giderilmesi mümkün olamayan sorunlarÄ±n (ses, gürültü kirliliÄŸi, güvenlik, görsel kirlilik vb.) Bozcaada kÄ±rsalÄ±na da taÅŸÄ±nmasÄ±na, baÄŸcÄ±lÄ±k baÅŸta olmak üzere tüm tarÄ±msal üretim faaliyetlerinin bozulmasÄ±na veya yok olmasÄ±na sebebiyet oluÅŸturacak etkendir ve bu durum kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r. Ä°ÅŸ bu sebeplere istinaden, baÄŸ evlerine iÅŸletme ruhsatÄ± verilmesine dair alÄ±nmÄ±ÅŸ meclis kararÄ±nÄ±n tekrar gözden geçirilmesini ve iptalini talep ediyoruz.”

MECLÄ°S, Ä°PTAL Ä°STEMÄ°NÄ° REDDETTÄ°

Bozcaada Forum'un Bozcaada Belediyesi'ne gönderdiÄŸi dilekçe, 4 Ekim tarihindeki Belediye Meclis ToplantÄ±sÄ±'nda gündeme alÄ±ndÄ±. Meclis, dilekçenin reddine ve 7 Haziran 2017 tarihinde alÄ±nan kararÄ±n aynen uygulanmasÄ±na karar verdi.

‘BU KARAR BAÄžCILIÄžI ÖLDÜRECEK’

Uygulama ile Ada'nÄ±n taÅŸÄ±ma kapasitesinin daha da artacaÄŸÄ±nÄ± belirten Bozcaada Forum üyesi Sinan Çöpdemir, “Zaten normalde bu baÄŸ evleri zirai aletlerin muhafazasÄ± için gereken yerler olarak geçiyor kanunda. Yani ev olarak bile geçmiyor. DolayÄ±sÄ±yla bu baÄŸ evlerinin pansiyon-otel olarak kullanÄ±lmasÄ± kesin olarak Toprak Kanunu'na aykÄ±rÄ±. AyrÄ±ca bu karar baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da öldürecek. Ä°nsanlar kolay para kazanmak için '3 ay çalÄ±ÅŸayÄ±m, diÄŸer aylar yiyeyim' diye baÄŸa bakacaÄŸÄ±na pansiyonuna bakacak. Ada'da baÄŸcÄ±lÄ±k ölünce diÄŸer yerlerden ne farkÄ± kalacak? Zaten baÄŸcÄ±lÄ±k can çekiÅŸiyor. Bu kararla herkes pansiyon yapmak isteyecek baÄŸ evini. Biliyorsunuz, ilçenin taÅŸÄ±ma kapasitesi de çoktan aÅŸÄ±ldÄ±. Belediye taÅŸÄ±ma kapasitesinin belirlenmesi için sürekli, 'Turizm Master PlanÄ±' dedi. Nerede bu plan, 4 yÄ±l geçti, halk ile neden paylaÅŸÄ±lmÄ±yor? Bu planda, baÄŸ evlerine ruhsat verilmesi var mÄ±? Hiç bir ÅŸey yok ortada. Mücadelemize hukuksal yollardan devam edeceÄŸiz” dedi.

‘ENDÄ°ÅžENÄ°N FARKINDAYIM’

Karara yapÄ±lan itirazlara ve endiÅŸelere yanÄ±t veren CHP'li Bozcaada Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Hakan Can YÄ±lmaz ise, baÄŸ evlerine ruhsat verilmesinin yasal olarak mümkün olduÄŸunu söyledi. AlÄ±nan bu kararÄ±, hukuki dayanaÄŸÄ±nÄ± görmek ve ileride herhangi bir yanlÄ±ÅŸa düÅŸmemek adÄ±na yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l uygulamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten BaÅŸkan YÄ±lmaz, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Bu süreçte Bozcaada'dan bir vatandaÅŸ, Meclisin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± Belediyenin uygulamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle idari mahkemeye baÅŸvurdu. DavayÄ± o kiÅŸi kazandÄ±. AslÄ±nda hukuk da bizim aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararÄ±n doÄŸru olduÄŸunu teyit etmiÅŸ oldu. Tekrardan konuyu gündemimize aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Meclis üyelerimiz aynÄ± ÅŸekilde temayül gösterdi. Zaten Bozcaada Turizm Master PlanÄ±'da son aÅŸamasÄ±na geldi. Son halini Meclise getirmeden mutlaka halkÄ±mÄ±z ile paylaÅŸacaÄŸÄ±z.”

'AKSÄ°NE BAÄžCILIK DAHA ÇOK CANLANABÄ°LÄ°R'

BaÄŸ evlerinin ruhsatlandÄ±rÄ±lmasÄ± ile baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n gerileyeceÄŸine iliÅŸkin iddialara katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade eden BaÅŸkan YÄ±lmaz, bu uygulama ile baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n daha da canlanabileceÄŸini belirterek, “Ä°nsanlar o baÄŸlara daha çok ehemmiyet gösteriyor. Ä°ÅŸletmeci, pansiyon hizmeti vereceÄŸi insanlara daha doÄŸal ve güzel bir ÅŸekilde sunmak istiyor. Pansiyon ruhsatÄ± alan insan, misafirlerine o baÄŸÄ± daha güzel göstermek adÄ±na bakÄ±mÄ±nÄ± yapÄ±yor, daha çok özen gösteriyor. Bu durumda benim gözlemim atÄ±l durumda olan baÄŸlarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ±n tekrardan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönünde” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 14:30

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