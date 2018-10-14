DiyarbakÄ±râ€™da gizli tanÄ±klÄ± tutuklamalara tepki

HDP, 25 kiÅŸinin gizli tanÄ±k ifadeleri ile tutuklanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi, â€˜Brunson olayÄ±ndaki gibi gizli tanÄ±klarÄ±n gerÃ§ekle ilgisi yokâ€™ denildi.

DiyarbakÄ±r’da 25 kiÅŸinin tutuklanmasÄ± üzerine açÄ±klama yapan HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Filiz Buluttekin, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n gizli tanÄ±k beyanlarÄ± ile tutuklandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “En son Rahip Brunson olayÄ±nda bir kez daha görüldü ki gizli tanÄ±klarÄ±n aslÄ±nda gerçekle bir ilgileri yok” dedi. OperasyonlarÄ±n amacÄ±nÄ±n HDP’yi iÅŸlevsizleÅŸtirmek olduÄŸunu ifade eden Buluttekin, ülkeye demokratik yönetim yerleÅŸene kadar mücadelelerinin yükselerek devam edeceÄŸini söyledi.

DiyarbakÄ±r merkezli 9 ilde yapÄ±lan operasyonlar sonucu aralarÄ±nda gazeteci ve siyasetçilerin olduÄŸu 141 kiÅŸiden 25 kiÅŸi “örgüt üyesi olmak” iddiasÄ±yla tutuklanÄ±rken, bir kÄ±smÄ± adli kontrol ÅŸartÄ±yla 115 kiÅŸi de serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r TEM Åžubesi’nde kalp krizi geçiren DTK EÅŸ BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Üyesi Hilmi AydoÄŸdu hakkÄ±ndaki gözaltÄ± kararÄ± da kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Doktorlardan edinilen bilgilere göre, AydoÄŸdu’nun saÄŸlÄ±k durumu iyi olduÄŸu ancak gözlem altÄ±nda tutulmaya devam edilecek.

Tutuklamalar iliÅŸkin HDP DiyarbakÄ±r Ä°l Örgütü’nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamaya HDP milletvekilleri Musa FarisoÄŸullarÄ±, Dersim DaÄŸ, Remziye Tosun, Saliha Aydeniz ve Semra Güzel’in yanÄ± sÄ±ra DBP, HDP yöneticileri katÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Filiz Buluttekin, Türkiye’nin neredeyse tamamÄ±nÄ±n açÄ±k cezaevi haline geldiÄŸini ifade etti.

GERÇEKLE Ä°LGÄ°SÄ° OLMAYAN Ä°THAMLAR

Türkiye genelinde siyaset yapan bu kadar siyasetçinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± ve tutuklanmasÄ±na gerekçe olarak nerden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belliÄŸi olan bir ihbar yazÄ±sÄ±nÄ±n gösterildiÄŸini belirten Buluttekin, “Bu ihbardan sonra oluÅŸturduÄŸu açÄ±kça belli olan gizli tanÄ±klar arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z hakkÄ±nda gerçeÄŸi olmayan ithamlarda bulunmuÅŸlardÄ±r. En son Rahip Brunson olayÄ±nda bir kez daha görüldü ki gizli tanÄ±klarÄ±n aslÄ±nda gerçekle bir ilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, emniyetin kurmaca tanÄ±klarÄ± olduÄŸu aÅŸikârdÄ±r” dedi.

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‘HDP Ä°LLEGALÄ°ZE EDÄ°LMEK Ä°STENÄ°YOR’

Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± Mehmet Åžerif ÇamçÄ±’nÄ±n da gizli tanÄ±k beyanÄ± ile tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Buluttekin, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n siyasi parti çalÄ±ÅŸmalarÄ± illegalize etmeye çalÄ±ÅŸÄ±larak hukuka aykÄ±rÄ± ve içi boÅŸ bir dosya oluÅŸturulmuÅŸtur” dedi. YaÅŸanan bu durumla Türkiye’de herkesin fiÅŸlendiÄŸinin bir kez daha ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Buluttekin, “Bu durum gösteriyor ki yargÄ±nÄ±n amacÄ± gerçek suçlarÄ± ortaya koymak deÄŸil, Türkiye’deki siyasi olaylara müdahale ederek siyasetin susturulmasÄ±dÄ±r. Çünkü bu operasyonun tek amacÄ± yaklaÅŸan yerel seçimlerde HDP ’yi iÅŸlevsizleÅŸtirmeye yönelik çalÄ±ÅŸmalardÄ±r” dedi.

‘HALKIN Ä°RADESÄ°NÄ° TESLÄ°M ALAMAYACAKSINIZ’

GözaltÄ±lar ve tutuklamalara karÅŸÄ± direniÅŸlerini yükselteceklerini belirten Buluttekin, “Bu haksÄ±z, hukuksuz gözaltÄ±, tutuklama ve cezaevlerinizle demokratik talepleri olan ve bunlar için mücadele eden bizleri susturamayacaksÄ±nÄ±z. HalkÄ±n iradesini teslim alamayacaksÄ±nÄ±z. Bu ülkede demokratik bir devlet ve yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸinceye kadar, demokratik bir toplum ve bir toplumsal yaÅŸam inÅŸa edinceye kadar bu haklÄ± mücadelemiz artarak, yükselerek devam edecektir. Bundan bizim kuÅŸkumuz yok sizin de kuÅŸkunuz olmasÄ±n” diye konuÅŸtu. Buluttekin,

tüm duyarlÄ± kamuoyunu seslenerek, “Kürtlere ve Kürt siyasetine yapÄ±lan bu hukuksuz uygulamalara karÅŸÄ± duyarlÄ± olmaya ve demokratik tepkilerini ortaya koymaya davet ediyoruz” dedi.

TUTUKLAMALARA Ä°TÄ°RAZ EDÄ°LECEK

HDP avukatlarÄ±ndan Mehmet Öner de, yaklaÅŸÄ±k 200 adrese baskÄ±n düzenlendiÄŸini ve gözaltÄ±na alÄ±nanlardan 25'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bilgisini vererek, DiyarbakÄ±r Sulh Ceza Mahkemesi’ne yarÄ±n tutuklamalara itirazda bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

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TEMELLÄ°: TUTUKLAMALAR AKP’NÄ°N SEÇÄ°M KAMPANYASI

Van’da bir takÄ±m temaslarda bulunmak için giden HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi. Temelli, DiyarbakÄ±r merkezli gerçekleÅŸtirilen operasyonda 25 kiÅŸinin tutuklamasÄ±na dair deÄŸerlendirmelerde bulundu.

YargÄ±nÄ±n Saray’dan gelen talimatlarla hareket ettiÄŸini ve tarafsÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Temelli, adaletin mahkeme salonlarÄ±nÄ± terk ettiÄŸini dile getirerek, bunun son örneÄŸini DiyarbakÄ±r’da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Temelli, “YargÄ± o denli tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirmiÅŸ ki bir tek suç delili olmamasÄ±na raÄŸmen bir gizli tanÄ±k ifadesine dayanarak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tutuklandÄ±” diyerek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu gizli tanÄ±ÄŸÄ±n elinde bir suç delili var mÄ± yok, çünkü ortada suç yok. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n suçu 24 Haziran seçim kampanyasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ olmalarÄ±. DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ±mÄ±z tutuklu. Bir partinin il eÅŸ baÅŸkanÄ±nÄ±n seçim kampanyasÄ± yürütmesinden daha doÄŸal ne olabilir? AKP, seçim kampanyasÄ± olarak bu saldÄ±rÄ±larÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r. AltÄ±nÄ± çiziyorum, AKP’nin, CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n seçim kampanyasÄ± kolluk güçleri ile kayyÄ±mlarla kaymakamlarla, ÅŸiddete, baskÄ±ya dayanarak yürütülmektedir. Seçimleri kaybedeceÄŸini anladÄ±ÄŸÄ± anda saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yükseltmektedir” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 17:07

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