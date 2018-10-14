Ã–lÃ¼mde iÅŸ yeri sahibi ve belediye kusurlu

Konya'da reklam panosunun Ã¼zerine devrilmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Emir'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bilirkiÅŸi raporu: Ä°ÅŸ yeri sahibi ve belediye kusurlu

Konya'da, annesi ve kardeÅŸleriyle kaldÄ±rÄ±mda yürürken, daha önce sökülüp, bÄ±rakÄ±lan reklam panosu üzerine devrilen 5 yaÅŸÄ±ndaki Muhammet Emir Karabakan'Ä±n ölümüyle ilgili bilirkiÅŸi raporu hazÄ±rlandÄ±. Rapora göre, 'Åžehir EstetiÄŸi YönetmeliÄŸi' gereÄŸi belediye görevlilerince sökülüp, kaldÄ±rÄ±m üzerine bÄ±rakÄ±lan panoyla ilgili gerekli tedbir alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸ yeri sahibi Taha Süleyman B., birinci derecede asli kusurlu bulundu. Ä°lgili belediyenin ise söküldükten sonra takibini ve kontrolünü yapmadÄ±ÄŸÄ± için ikinci derecede asli kusurlu olduÄŸu belirtildi.

‘BAÅžKA BÄ°R AÄ°LENÄ°N DAHA CANI YANMASIN’

FotoÄŸraf: Tolga YanÄ±k/DHA

DHA muhabirine konuÅŸan baba Cemalettin Karabakan baÅŸka canlarÄ±n yanmamasÄ± için sorumlularÄ±n en aÄŸÄ±r cezayÄ± almasÄ±nÄ± istediÄŸini söyledi. Karabakan, "BilirkiÅŸi raporu olmasÄ± gerektiÄŸi gibi. Ä°ÅŸ yeri sahibi birinci asli kusurlu, belediye ise ikinci asli kusurlu sayÄ±ldÄ±. OÄŸlumda bir kusur bulunmadÄ±. Bizim canÄ±mÄ±z yandÄ±. Bizim tek isteÄŸimiz, bu kiÅŸinin adalet önünde hesap verilmesidir. DÄ±ÅŸarÄ±da elini kolunu sallayÄ±p, rahatça gezmesi bizim canÄ±mÄ±zÄ± acÄ±tÄ±yor. BaÅŸka bir ailenin daha canÄ± yanmasÄ±n. Biz adalete güveniyoruz. Bu kiÅŸinin gerekli cezayÄ± alacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Taha Süleyman B. poliste ve savcÄ±lÄ±kta sorumlunun kendisinin olduÄŸunu söylemiÅŸti. Ancak mahkeme aÅŸamasÄ±nda orada bir çalÄ±ÅŸan olduÄŸunu ve kendisinin sorumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bu hem bizi hem adaleti yanÄ±ltmaktÄ±r. Maden o sorumlu deÄŸildi de neden böyle ifade verdi?" d,ye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 13:02

www.evrensel.net