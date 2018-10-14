Mersin'de tedavi edilen deniz kaplumbaÄŸalarÄ± suya bÄ±rakÄ±ldÄ±

Deniz KaplumbaÄŸalarÄ± Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde tedavileri tamamlan 3 Caretta caretta, denize bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Mersin'deki Deniz KaplumbaÄŸalarÄ± Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde tedavileri tamamlan 3 Caretta caretta cinsi kaplumbaÄŸa denizle buluÅŸtu.

Uzun süren tedavilerinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan kaplumbaÄŸalarÄ±n denizle buluÅŸmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla merkez önünde tören düzenlendi.

Törende konuÅŸan TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± 7. Bölge Müdür Vekili Mustafa KandÄ±rmÄ±ÅŸ, ÅŸimdiye kadar merkezde 26 kaplumbaÄŸanÄ±n tedavilerinin tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 3 tanesinin daha suyla buluÅŸturduklarÄ±nÄ± bildirdi.

Mersin sahillerinin kaplumbaÄŸa yuvalama alanlarÄ±na ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KandÄ±rmÄ±ÅŸ, "Kumsallar günlük olarak izlenmekte kaplumbaÄŸalarÄ± ve yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± tehdit edecek faktörler engellenmekte ya da giderici tedbirler alÄ±nmaktadÄ±r. YapÄ±lan bu çalÄ±ÅŸmalarla 2018 yÄ±lÄ±nda Mersin kumsallarÄ±nda 3 bin 408 deniz kaplumbaÄŸasÄ± yuvasÄ± tespit edilmiÅŸtir." dedi.

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan kaplumbaÄŸalar merkez görevlilerince denize bÄ±rakÄ±ldÄ±.

VatandaÅŸlar ve çocuklar da hayvanlarÄ±n suyla buluÅŸmasÄ±nÄ± ilgiyle izledi.

Törene Mezitli Belediye BaÅŸkanÄ± NeÅŸet Tarhan da katÄ±ldÄ±. (AA)

FotoÄŸraf: Sezgin Pancar/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 12:47

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