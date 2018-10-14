Bursa'da bitmeyen Ã¼st geÃ§itler nedeniyle tehlikeli geÃ§iÅŸlere tepki

Bursa'da tramvay hattÄ±ndaki Ã¼st geÃ§itlerin tamamlanmamasÄ± gÃ¼venlik nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n tepkisine yol aÃ§Ä±yor.

Bursa'da, Ä°stanbul Caddesi'nde projelendirilen tramvay hattÄ±ndaki üst geçidin bitmemesi vatandaÅŸlarÄ±n tepkisine yol açÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r devam eden inÅŸaatta, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçiÅŸi de saÄŸlayacak olan üst geçitli duraklarÄ±n tamamlanmamasÄ± nedeniyle yayalar, inÅŸaat alanÄ±na açÄ±lan yaya geçidinden yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçebiliyor.

Bursa Kent MeydanÄ± ile Terminal arasÄ±nda ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayacak olan ve 2016'da temeli atÄ±lan proje, aradan geçen 2 yÄ±l 10 aylÄ±k süreye raÄŸmen tamamlanamadÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda bitmesi gereken projenin tamamlanmamasÄ± nedeniyle ÅŸantiye alanÄ±ndan açÄ±lan yollardan geçiÅŸ yapan yurttaÅŸlar duruma tepkili.

BÄ°TMEYEN ÜSTGEÇÄ°TLER CAN ALIYOR

FotoÄŸraf: DHA

Proje boyunca açÄ±lan geçici yaya geçitlerinden geçmek isteyen bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve yetersiz uyarÄ± levhalarÄ± yüzünden pek çok trafik kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tamer Oral, zaman zaman polis ekiplerinin riskli bölgelerde nöbet tuttuÄŸunu, ancak bunun bir çözüm olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Oral, "Ölümlü kazalarÄ±n önüne geçmenin en kolay yolu üst geçitli duraklarÄ± bir an önce açmak. Belki tramvay faaliyete girmedi, ama ilgili güvenlik önlemleri alÄ±narak üst geçitlerin sadece yaya geçidi kÄ±smÄ± açÄ±labilir. Böyle bir iyileÅŸtirme yapÄ±lÄ±rsa hem olasÄ± can kaybÄ±nÄ±n önüne geçilir, hem de trafik rahatlar diye düÅŸünüyorum" dedi.

Üst geçitlerin kullanÄ±lamamasÄ±na tepki gösteren Süleyman TarakçÄ± ise "YaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±ldÄ±r üst geçit inÅŸaatÄ± devam ediyor. Bir an önce açÄ±lmasÄ± vatandaÅŸÄ±n güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan oldukça önem taÅŸÄ±yor. Oldukça hÄ±zlÄ± akan anayol kesilerek trafik lambalarÄ± konulmuÅŸ. Böyle bir durumda karÅŸÄ±ya geçiyoruz. Bizler için çok tehlikeli." dedi.

BELEDÄ°YE 'TAMAMLANACAK' DEDÄ°

Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili olarak yayalarÄ±n güvenli bir ÅŸekilde caddenin karÅŸÄ±sÄ±na geçmeleri için belirli noktalara bas-geç sinyalizasyon sistemi yerleÅŸtirildiÄŸini, raylÄ± sistem hattÄ± üzerinde yer alan 9 yaya üstgeçidinin devam eden proje kapsamÄ±nda zaman içerisinde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 12:23

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