Suriye'nin kuzeyindeki toz fÄ±rtÄ±nasÄ± GÃ¼neydoÄŸu'yu etkiledi

Suriye'nin kuzeyindeki TÄ±l Hamis'te baÅŸlayan ve yÃ¼ksekliÄŸi onlarca metreye Ã§Ä±kan toz fÄ±rtÄ±nasÄ± GÃ¼neydoÄŸu illerinde de etkili oldu.

Suriye'nin kuzeyinden gelen toz fÄ±rtÄ±nasÄ± ve Türkiye'nin GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde de etkili oldu. Suriye'nin kuzeyindeki TÄ±l Hamis'te baÅŸlayan ve yüksekliÄŸi onlarca metreye çÄ±kan toz fÄ±rtÄ±nasÄ± çarpÄ±cÄ± görüntüler yarattÄ±.

Suriye'nin kuzeyinden gelen toz fÄ±rtÄ±nasÄ± ÅžÄ±rnak, Mardin ve DiyarbakÄ±r'Ä± da etkisi altÄ±na aldÄ±.

Suriye'deki internet sitelerinde yer alan görüntüler toz fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n boyutunu gözler önüne sererken, Suriye'nin kuzeyindeki TÄ±l Hamis'te ilerleyen ve yüksekliÄŸi onlarca metre olan toz fÄ±rtÄ±nasÄ± görüÅŸ mesafesini sÄ±fÄ±r metreye indirirken, 3 gündür etkisi süren toz fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle halkÄ±n evlerinden çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (DHA)

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 12:08

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