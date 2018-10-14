Finlandiyaâ€™da hÃ¼kÃ¼met iÅŸ gÃ¼vencesini ortadan kaldÄ±rmak istiyor

Finlandiyaâ€™da kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸyerlerinde Ã§alÄ±ÅŸan emekÃ§ilerin iÅŸ gÃ¼vencelerini ortadan kaldÄ±rma giriÅŸimi tepki gÃ¶rdÃ¼. HÃ¼kÃ¼met, konuyu parlamentoya taÅŸÄ±yor.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Küçük iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸan emekçilerin iÅŸ güvencelerini ortadan kaldÄ±rma giriÅŸimi sendikalarÄ±n yoÄŸun tepkileriyle karÅŸÄ±lanan Finlandiya Hükümeti, yeni bir manevra yaparak konuyu parlamentoya götürme ve güven oylamasÄ±na dönüÅŸtürme kararÄ± aldÄ±.

Merkez Partili BaÅŸbakan Juha Sipila, salÄ± günü hükümetin iÅŸ piyasasÄ± politikasÄ±nÄ± bir rapor halinde parlamentoya sunacaÄŸÄ±nÄ± ve çarÅŸamba günü de parlamentoda güven oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± isteyeceÄŸini söyledi.

EÄŸer hükümetin parlamentoya sunacaÄŸÄ± rapor kabul görürse yasa tasarÄ±sÄ± ele alÄ±nacak. ÇoÄŸunluÄŸun hayÄ±r oyu vermesi durumunda ise hükümet istifa etmek zorunda kalacak. Büyük bir olasÄ±lÄ±kla erken seçimlere gidilecek.

Sipila’nÄ±n amacÄ± koalisyon hükümeti içinde yer alan tüm partileri tasarÄ±yÄ± savunmaya zorlamak ve anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸanlar ile hükümet arasÄ±ndaki bir sorun olmaktan çÄ±karÄ±p tüm parlamentoya mal etmek.

BAÅžBAKAN SENDÄ°KALARIN DÄ°RENÄ°CÄ°NÄ° KIRMAK Ä°STÄ°YOR

Parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Sipila, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n grev haklarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlama düÅŸüncesinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, “Finlandiya’da çalÄ±ÅŸanlarÄ±n saygÄ± duyduÄŸumuz siyasi grev haklarÄ± var, ama bizim izlediÄŸimiz politika için parlamentonun desteÄŸini istiyoruz. Hükümete karÅŸÄ± protestolar yapmak bir gelenek ama parlamentoya karÅŸÄ± protestolar olaÄŸan deÄŸil” dedi.

Sipila’nÄ±n bu sözleri koalisyondaki partilerinin açÄ±ktan yasaya destek vermelerini saÄŸlayarak onlarÄ± suç ortaÄŸÄ± haline getirmeyi ama aynÄ± zamanda da çalÄ±ÅŸanlarÄ± parlamentoyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirerek sendikalarÄ±n direncini kÄ±rmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

TASARI GERÄ° ÇEKÄ°LENE KADAR SENDÄ°KALAR DÄ°RENECEK

Sanayi Federasyonu BaÅŸkanÄ± Riku Aalto, baÅŸbakanÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n daha önce almayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± protestolarÄ± etkilemeyeceÄŸini ve yasa tasarÄ±sÄ± geri çekilene kadar direneceklerini söyledi.

Finlandiya SendikalarÄ± Merkez Örgütü (FFC) BaÅŸkanÄ± Jarkko Eloranta da, hükümetin konuyu parlamentoya taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n kendisine güvenmediÄŸini gösterdiÄŸini ve emekçi örgütleriyle parlamentoyu karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmek istediÄŸini belirtti. Eloranta, “Biz hükümete de parlamentoya da karÅŸÄ± deÄŸiliz. Sorun iÅŸ güvencesini zayÄ±flatan yasa tasarÄ±sÄ±dÄ±r. TasarÄ± henüz parlamentoya sunulmadÄ±. Bunlar hükümetin parlamentodan beyaz bir kaÄŸÄ±da imza atmasÄ±nÄ± istediÄŸini gösteriyor.” dedi.

SOSYAL DEMOKRAT PARTÄ°’DEN BAÅžBAKANA TEPKÄ°

BaÅŸbakanÄ±nÄ±n manevrasÄ± muhaleffetteki Sosyal Demokrat Parti’nin de tepkisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Sosyal Demokrat Parti lideri Antti Rinne, hükümeti parlamentondaki oylamayÄ± iÅŸ güvencesinin zayÄ±flatÄ±lmasÄ±ndan iÅŸ olanaklarÄ±nÄ±n yaratÄ±lmasÄ± sorununa dönüÅŸtürerek kamufle etmekle suçladÄ±.

Parlamentonun koridorlarÄ±nda sendikalar ve hükümet arasÄ±ndaki kavgayÄ± ve yeni yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± akÄ±lcÄ± bulmayan hükümet ortaÄŸÄ± partilerin milletvekilleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Rinne, “ArtÄ±k bu hükümetin yaptÄ±ÄŸÄ± hiç bir ÅŸey beni ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±yor” dedi.

Hükümetin 20’den az emekçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerlerinde patronlara kÄ±demine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n istediÄŸi kiÅŸiyi iÅŸten atmalarÄ±na olanak veren yasa tasarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± sendikalar fazla mesai uygulamasÄ±na son vererek ve bir günlük greve giderek yanÄ±t vermiÅŸti.

Hükümetin tasarÄ±nÄ±n kapsamÄ±nÄ± daraltma, iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± 20’den 10’a indirme önerisine de karÅŸÄ± çÄ±kan sendikalar, yasa tasarÄ±sÄ± tamamen geri çekilene kadar direneceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Finlandiyaâ€™da grevleri sÄ±nÄ±rlama tehdidi

Finlandiyaâ€™da emekÃ§iler iÅŸ gÃ¼vencesi iÃ§in grevde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 11:38

www.evrensel.net