HaftanÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ davalarÄ±

Bu hafta, yine birÃ§ok gazeteci ve akademisyenin duruÅŸmalarÄ± gÃ¶rÃ¼lecek.

Bu hafta, yine birçok gazeteci ve akademisyenin duruÅŸmalarÄ± görülecek. HaftanÄ±n ifade özgürlüÄŸü ve gazetecilik davalarÄ± ÅŸöyle:

16 EKÄ°M, SALI

â– Didim Özgürses gazetesi sahibi Mustafa Öge, Mavi Didim gazetesi sahibi Ergun Korkmaz, Mavi Didim muhabiri Erdem Özen ve Emek Partisi (EMEP) Didim Ä°lçe BaÅŸkanÄ± KazÄ±m Temiz’in “halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Didim Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

â– AralarÄ±nda gazeteci ve çevirmen MeÅŸale Tolu’nun da bulunduÄŸu 26 Etkin Haber Ajansi (ETHA) çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n “terör propagandasÄ± yapmak” ve “terör örgütü üyeliÄŸi” suçlamalarÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 11:00’da Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

â– Gazeteci UÄŸur YÄ±lmaz’Ä±n “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” ve “terör örgütü üyeliÄŸi” suçlamalarÄ±yla tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 11:50’de Bitlis 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

â– Gazeteci Berzan GüneÅŸ’in “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 3. duruÅŸmasÄ± saat 14:10’da IÄŸdÄ±r 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. GüneÅŸ, 11 Haziran 2018’de ÅžÄ±rnak’ta haber takibi yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanmÄ±ÅŸ, 7 AÄŸustos’ta görülen ilk duruÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tahliye edilmiÅŸti.

â– Ä°nsan haklarÄ± savunucusu ve köÅŸe yazarÄ± Nurcan Baysal’Ä±n “halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± DiyarbakÄ±r 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Baysal, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda Afrin operasyonunu eleÅŸtirdiÄŸi için Ocak ayÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan salÄ±verilmiÅŸti.

17 EKÄ°M, ÇARÅžAMBA

â– BoÄŸaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde öÄŸretim görevlisi olan Burcu Kaya KÄ±zÄ±löz’ün “BarÄ±ÅŸ için Akademisyenler” giriÅŸiminin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± “Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± bildiriyi imzaladÄ±ÄŸÄ± için “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 09:40’ta Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

â– BoÄŸaziçi Üniversitesi Endüstri MühendisliÄŸi bölümünde öÄŸretim görevlisi olan Kuban AltÄ±nel’in “BarÄ±ÅŸ için Akademisyenler” giriÅŸiminin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± “Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± bildiriyi imzaladÄ±ÄŸÄ± için “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 09:50’de Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

â– Taraf gazetesi eski köÅŸe yazarÄ± Mehmet Baransu ve gazetenin eski haber müdürü Murat Åževki Çoban’Ä±n “devletin güvenliÄŸine iliÅŸkin belgeleri temin etme ve basÄ±n yayÄ±n yoluya ifÅŸa etme” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n 16. duruÅŸmasÄ± saat 10:30’da Anadolu 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

18 EKÄ°M, PERÅžEMBE

â– Perihan MaÄŸden, Tunca ÖÄŸreten, Mehmet ÇaÄŸlar Tekin ve Orhan Åžahin’in 14 Eylül 2015’te Diken ve Yurt gazetesi’nde Perihan MaÄŸden’le yapÄ±lan bir röportajÄ±n yayÄ±nlanmasÄ± sebebiyle “cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± saat 10:35’te Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

19 EKÄ°M, CUMA

â– Dicle Haber AjansÄ± (DÄ°HA) muhabirleri ErdoÄŸan Alayumat ve Nuri Akman’Ä±n “terör örgütü üyeliÄŸi” ve “devletin güvenliÄŸine iliÅŸkin gizli kalmasÄ± gereken bilgileri casusluk amacÄ±yla temin etme” suçlamalarÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Hatay 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 11:21

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