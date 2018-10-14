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FotoÄŸraf: Evrensel
Engelli kÄ±z Ã§ocuÄŸuna cinsel istismara tutuklama
14 Ekim 2018 11:07
Urfa EyyÃ¼biye'de engelli kÄ±z Ã§ocuÄŸuna istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan E.K. tutuklandÄ±.
Urfa'nÄ±n Eyyübiye ilçesinde, zihinsel engelli 12 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸuna sokakta cinsel istismarda bulunan 47 yaÅŸÄ±ndaki E.K., sevk edildiÄŸi adliyede çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
Olay, Eyyübiye ilçesine baÄŸlÄ± Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. E.K., iddiaya göre, engelli kÄ±z çocuÄŸuna "Sana elbise alacaÄŸÄ±m" diyerek, götürdüÄŸü Ä±ssÄ±z sokakta cinsel istismarda bulundu. Ä°stismar, çevredeki güvenlik kamerasÄ±nca kaydedildi.
Harekete geçen polisin kimliÄŸini belirlediÄŸi E.K., Mance Mahallesi'nde saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen E.K., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi mahkemece tutuklanÄ±p cezaevine konuldu. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 11:16
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