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FotoÄŸraf: Pixabay
Ä°ran: Suriye'de kalmaya devam edeceÄŸiz
14 Ekim 2018 10:57
Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Suriye'nin talebi devam ettikÃ§e Ä°ran'Ä±n Suriye'deki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Sözcüsü TuÄŸgeneral Ramazan Åžerif, Ä°ran'Ä±n Suriye'deki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini söyledi.
Ä°ran merkezli Press Tv kanalÄ±na konuÅŸan Åžerif, Ä°ran'Ä±n "yararlÄ± ve etkili" bulduÄŸu sürece ve Åžam yönetiminin talebi devam ettikçe Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceÄŸini söyledi.
Ä°ran askerlerinin Suriye'de "danÄ±ÅŸmanlÄ±k" amacÄ±yla bulunduÄŸunu söyleyen Sözcü, Tahran'Ä±n uluslararasÄ± kurallara uygun ÅŸekilde Suriye'yi desteklediÄŸini belirtti. (DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 11:07
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