Selma GÃ¼rkan: GÃ¶zaltÄ± ve tutuklamalar hÃ¼kÃ¼metin yol haritasÄ±

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkan, hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶zaltÄ± ve tutuklamalar ile seÃ§imlere iliÅŸkin yol haritasÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi.

Yerel seçimler öncesi hükümetin siyasi baskÄ±larda Ä±srarcÄ± olacaÄŸÄ± tespitinde bulunan Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, "Ülke genelinde yürütülen operasyonlarla yapÄ±lan gözaltÄ± ve tutuklamalar, hükümetin yol haritasÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtur” dedi.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 9 Ekim’de baÅŸlatÄ±lan iki ayrÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 9 kentte aralarÄ±nda siyasetçi ve gazetecilerin de olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 200 adrese baskÄ±n düzenlendi. HakkÄ±nda arama kararÄ± çÄ±kartÄ±lan 141 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyeye çÄ±karÄ±lan 25 kiÅŸi tutuklanÄ±rken, 115 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 8 gazeteci yaptÄ±klarÄ± haberler ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Özgür KadÄ±n Hareketi (TJA) faaliyetlerine katÄ±lmakla, siyasetçiler ise siyasi faaliyetleriyle suçlandÄ±.

Yürütülen soruÅŸturmanÄ±n hukuksuzluÄŸuna dikkat çeken Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, operasyonlarÄ±n hükümetin yol haritasÄ± olduÄŸunu söyledi.

‘SÄ°YASÄ° BASKI KOÅžULLARINDA SEÇÄ°M HAZIRLIKLARI’

Siyasi iktidarÄ±n ekonomik krizin tüm yükünü iÅŸçi, emekçi ve tüm halka fatura etmeyi amaçlarken aynÄ± zamanda tek adam, tek parti yönetimine dayanan iktidarÄ±nÄ± rahatça yürütebilmek için de siyasi baskÄ±nÄ±n dozunu giderek arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Gürkan, AKP hükümetinin ekonomik kriz ve siyasi baskÄ± düzeni koÅŸullarÄ±nda yerel seçim hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"ERDOÄžAN'IN KAYYIM AÇIKLAMASI SEÇÄ°LMÄ°ÅžLERÄ°N TANINMAYACAÄžININ Ä°ÅžARETÄ°"

DiyarbakÄ±r merkezli operasyonlara tepki gösteren Gürkan, “ErdoÄŸan, yerel seçimlerden aylar önce HDP’yi iÅŸaret ederek, belediye seçimlerini kazansalar bile kayyÄ±m atayacaklarÄ±na dair yaptÄ±ÄŸÄ± skandal açÄ±klamayla yerel seçim sürecini nasÄ±l yürüteceklerinin mesajÄ±nÄ± vermiÅŸ oldu. Bu açÄ±klama esasÄ±nda ErdoÄŸan tarafÄ±ndan makbul görülmeyenlerin, seçilmiÅŸ olsalar bile tanÄ±nmayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmekte ve seçimleri de gereksiz hale getirmektedir. ErdoÄŸan’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n hemen sonrasÄ±nda ülke genelinde yürütülen operasyonlarla yapÄ±lan gözaltÄ± ve tutuklamalar hükümetin yol haritasÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtur” dedi.

‘Ä°KTÄ°DARIN Ä°ÅžÄ° KOLAY OLMAYACAK’

“Hak isteyen iÅŸçi, emekçi, iktidarÄ±n politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren, onaylamayan siyasetçi, barÄ±ÅŸ isteyen savaÅŸ karÅŸÄ±tlarÄ± bu saldÄ±rÄ±lardan nasibini almakta” diyen Gürkan, “Hükümet, ekonomik krizi, yükünü halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÄ±karak atlatma, iktidarÄ±nÄ± pekiÅŸtirmek için siyasi baskÄ±larda, hak ve özgürlüklerin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nda ve savaÅŸçÄ± ve yayÄ±lmacÄ± dÄ±ÅŸ politikada Ä±srar edeceÄŸini göstermektedir. Ancak iktidarÄ±n iÅŸi o kadar kolay olmayacaktÄ±r, bu gidiÅŸatÄ± durduracak olan mücadele eÄŸilimleri de kendisini göstermektedir” diye belirtti.

Tüm bu tablo karÅŸÄ±sÄ±nda demokrasi ve barÄ±ÅŸ güçleri açÄ±sÄ±ndan yerel seçimlerin demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin bir parçasÄ± olarak deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸine vurgu yapan Gürkan, “Mücadele de bunun üzerinden yürümeli” dedi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 10:17

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