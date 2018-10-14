Bitlis'teki Doyumlu'da 1 gÃ¼nlÃ¼k sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Bitlis'in Hizan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Doyumlu kÃ¶yÃ¼nde 1 gÃ¼nlÃ¼k sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

Bitlis'in Hizan ilçesine baÄŸlÄ± Doyumlu köyünde, eÄŸitim-öÄŸretim hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmamasÄ± kaydÄ±yla 1 günlük sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

Bitlis ValiliÄŸi'nden konu ile ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada Doyumlu Köyü ve mezralarÄ±nda PKK mensuplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n tespit edildiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, "Bahse konu BTÖ mensuplarÄ±nÄ±n yakalanmalarÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± için 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun 11/C maddesi gereÄŸince 14 Ekim 2018 Pazar günü saat: 05.00'dan 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat: 06.00'a kadar (öÄŸrenim görmekte olan öÄŸrencilerin eÄŸitim ve öÄŸretim hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmamasÄ± kaydÄ±yla) sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸtir" denildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 09:33

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